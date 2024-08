Azul Conecta apresenta nova unidade de negócio e serviço de fretamento inédito na Labace Destaque no maior evento de negócios da Aviação Executiva, aérea responsável pelos voos regionais da Azul anuncia compartilhamento de aeronaves por compra de cota Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 21h08 (Atualizado em 06/08/2024 - 21h08 ) ‌



Azul Conecta apresenta novidade na LABACE 2024 Divulgação Azul Conecta

A Azul Conecta, completa em agosto quatro anos de atuação como a aérea que responde pelas operações regionais da Azul. E, com uma frota atual de 27 aeronaves Cessna Grand Caravan, e mais de 50 destinos atendidos, não para de crescer e apresentar soluções inéditas aos Clientes e ao setor.

A novidade mais recente acaba de ser apresentada na Labace, o maior evento de negócios da Aviação na América Latina, e deve ampliar ainda mais o rol de serviços oferecidos e a geração de receitas para a companhia.

A partir de agora, os Clientes poderão adquirir cotas de uma aeronave da Azul Conecta pelo modelo de propriedade compartilhada. O slogan “Compre Uma Cota e Voe Uma Frota” traduz e resume a nova unidade de negócio. Os interessados poderão voar e ter seu avião à disposição, sem se preocupar com a contratação e escolha de piloto, as manutenções necessárias, o aluguel de hangar, entre outras burocracias – que serão de responsabilidade da Azul Conecta.

Ainda envolvendo o serviço de fretamento, a Azul Conecta será a primeira aérea a oferecer uma aeronave fretada com a troca de pontos do programa Azul Fidelidade. A partir de setembro, Clientes já poderão direcionar sua pontuação para fretar um Cessna Grand Caravan.

Para José Sousa Ramos, diretor da Azul Conecta, a inovação e o ineditismo sempre acompanharam a história da empresa, que tem servido de referência para a própria Azul e para o setor. “Mais do que servir o Brasil regionalmente e permitir o trânsito das pessoas e cargas nos lugares mais remotos ou onde só a Azul opera e consegue chegar, temos trabalhado para testar e lançar soluções e serviços técnicos-operacionais que possam servir de modelo em todo o tipo de operação. E que, de quebra, têm proporcionado reconhecimento dos Clientes e receita para a companhia”, comemora.

Não é à toa que a Azul Conecta tem apresentado resultados recordes e recebido, cada vez mais, o reconhecimento do setor. Na véspera desse mês de agosto, que marca o aniversário de quatro anos da Azul Conecta, um recorde deixou as comemorações ainda mais especiais: em julho, a aérea voou 2,8 mil horas em um único mês. Hoje a Companhia é a que mais utiliza as aeronaves Cessna Grand Caravan no mundo, operando, em média, 65 voos diariamente.

Sobre a Azul Conecta

Focada no desenvolvimento da aviação sub-regional, a Azul Conecta possui 8 bases operacionais tendo como sede a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Com 27 aeronaves Cessna Grand Caravan/ Caravan EX, sendo 3 modelos exclusivamente cargueiros, a Azul Conecta voa para mais de 80 destinos no país atuando no fortalecimento da conectividade da malha aérea da Azul.

