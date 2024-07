Azul dobrará a oferta de voos para Pelotas e Santa Maria no Rio Grande do Sul A partir de agosto, as cidades gaúchas terão aumento na frequência de voos para Campinas (SP); Oferta de assentos saltará de 3,3 mil para cerca de 7 mil mensais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 20h33 (Atualizado em 23/07/2024 - 20h33 ) ‌



Azul: dobro de oferta de voos para Pelotas e Santa Maria (RS) Camilo Pedroso

A partir de agosto, a Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, dobrará a oferta de voos e assentos disponíveis para as cidades de Pelotas e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No total, a Azul passará de 28 para 55 voos que atendem às duas cidades gaúchas, a partir de Viracopos (Campinas).

“De julho para agosto, teremos um aumento de 107% nos voos entre Pelotas (RS) e Campinas (SP), saindo de 14 para 29 mensais. Já em Santa Maria (RS), os voos para Campinas aumentarão 85% em agosto, saindo de 14 para 26 mensais e, a partir de setembro, teremos voos diários entre as cidades.”, explica Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul. “É um aumento expressivo que será muito importante na nossa estratégia de conectar o Rio Grande do Sul ao restante do país, especialmente depois do fechamento do aeroporto Salgado Filho, inclusive com voos para diversas cidades do interior do estado.”, conclui Vitor.

Os voos entre Pelotas e Campinas são realizados por aeronaves Embraer E1, com capacidade para 118 Clientes. Com o aumento de voos, a oferta de assentos crescerá cerca de 110%, saindo de 3,3 mil para quase 7 mil assentos.

A operação em Santa Maria, que também possui voos para Campinas, é operada por aeronaves ATR 72-600, com capacidade para 70 Clientes. Na rota, haverá um aumento de 115%, saindo de quase 2 mil assentos por mês para mais de 4 mil. A partir de Campinas, o principal hub da Azul, os Clientes podem se conectar com mais de 160 destinos da Azul, inclusive com voos internacionais.

Operação no RS

Atualmente, a Azul atende sete cidades do Rio Grande do Sul, com voos para Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Angelo e Uruguaiana.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

