Azul é a aérea oficial do FC Series e lança pacotes exclusivos para os fãs de futebol

A Azul, maior empresa aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, e a líder em número de voos entre Brasil e a Flórida, nos Estados Unidos, será a companhia aérea oficial do FC Series, um dos principais eventos de pré-temporada de futebol do mundo, que ocorrerá em Orlando, em janeiro de 2025. A iniciativa fortalece a estratégia de internacionalização da Azul, que busca expandir sua presença global e alcançar novos clientes, proporcionando uma experiência completa de viagem.

Como parte dessa parceria, a Azul Viagens, operadora de Turismo da companhia, disponibilizará pacotes especiais para torcedores que desejam acompanhar o evento de perto. Os pacotes incluem passagens aéreas de ida e volta para Orlando, ingressos para os jogos e hospedagem em hotéis do Universal Orlando Resort, com opções adicionais para personalização, como ingressos para parques temáticos, seguro-viagem, traslado e aluguel de carro.

“Estar em um evento como o FC Series, ao lado de grandes clubes e empresas, é um marco importante na nossa estratégia de internacionalização da marca. Queremos que nossos clientes conheçam os serviços diferenciados e as experiências completas que oferecemos. Com a Azul Viagens, buscamos expandir nosso portfólio de produtos de ‘Experiência’, indo além da viagem em si e proporcionando momentos inesquecíveis, seja acompanhando o time de futebol, em corridas ou em outros eventos," destaca Daniel Bicudo, diretor da Azul Viagens e de Marketing da Azul.

“A chegada da Azul como companhia aérea oficial da FC Series é um passo significativo para o nosso evento que, em 2025, celebra uma década de história. Ter ao nosso lado uma marca tão emblemática e dedicada ao turismo fortalece ainda mais a nossa missão de oferecer uma experiência única aos fãs de futebol. Essa parceria amplia o alcance do FC Series e engrandece o nosso evento,” ressalta Ricardo Villar, CEO da FC Series.

Pacotes oferecidos pela Azul Viagens

- Passagem aérea pela Azul, com chegada no Aeroporto Internacional de Orlando;

- Ingresso para o FC Series, setor 2, nas laterais superiores do campo;

- Hospedagem em um dos hotéis Universal, com opções como:

· Loews Portofino Bay Hotel

· Hard Rock Hotel

· Loews Royal Pacific Resort

· Loews Sapphire Falls Resort

· Universal Aventura Hotel

· Universal Cabana Bay Beach Resort

· Universal Endless Summer Resort - Dockside Inn and Suites

· Universal Endless Summer Resort - Surfside Inn and Suites

Pré-temporada FC Series 2025

O FC Series 2025 celebra uma década reunindo grandes clubes brasileiros, como São Paulo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, ao lado do Orlando City -- e de outro clube que será anunciado futuramente, em uma série de amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. Com partidas em janeiro no Inter&Co Stadium, em Orlando, e Chase Stadium, em Fort Lauderdale, o evento destaca-se como um ponto de encontro para equipes e torcedores, proporcionando tanto a preparação física e técnica das equipes quanto uma experiência completa aos fãs, que poderão acompanhar de perto seus times, além de vivenciar novas experiências em parceria com o Universal Orlando Resort e outras atrações.

