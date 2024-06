Azul é a primeira aérea a oferecer pagamento de passagens com FGTS Iniciativa, em parceria com o Banco Digio, permite aos clientes utilizarem saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na modalidade Saque Aniversário, para a compra de bilhetes exclusivamente pelo aplicativo da companhia

Alto contraste

A+

A-

Azul: venda de passagens com FGTS (Divulgação Azul)

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, anuncia o lançamento do ‘Pagamento com a Antecipação do Saque-Aniversário FGTS’, em parceria com o Banco Digio (banco digital do Bradesco), uma iniciativa que possibilita aos clientes utilizarem o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para o pagamento de passagens aéreas, diretamente no aplicativo da companhia.

Para utilizar essa forma de pagamento, o cliente precisa aderir à modalidade Saque-Aniversário por meio do aplicativo do FGTS provido pela Caixa Econômica Federal. No mesmo app, o cliente deverá autorizar o Banco Digio, que é o intermediário financeiro da parceria, a acessar as informações de saldo do FGTS. A solicitação de pagamento será avaliada e, posteriormente, autorizada pela Caixa após consulta.

“A Azul sempre foi reconhecida por sua inovação e por democratizar, com sua malha regional, o transporte aéreo no Brasil. O Pagamento com a Antecipação do Saque-Aniversário FGTS representa uma grande oportunidade para que mais brasileiros possam acessar o modal aéreo em suas próximas viagens. Os clientes terão à disposição em nosso aplicativo, um dos mais funcionais e premiados do mercado, mais de 160 destinos. Entendemos que a Azul pode ser também a ferramenta utilizada para transformar a viagem de avião acessível a todos”, destaca Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade e de Receitas Auxiliares da Azul.

Após a solicitação de pagamento com FGTS, o processo de análise pode levar até 24 horas para ser concluído pela Caixa Econômica Federal. O cliente será informado por e-mail sobre o status da análise, e poderá consultar o andamento do processo na seção “Minhas Viagens” do aplicativo da Azul. Caso o pagamento com FGTS seja recusado pela Caixa, o cliente terá 12 horas para realizar a compra utilizando outra forma disponível na Azul, como cartão de crédito ou Pix. Após esse prazo, a reserva será cancelada. Caso o cliente queira realizar o cancelamento, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da Azul em até 24h do momento da compra, para que não sejam aplicadas taxas e multas conforme a política tarifária da companhia.

Publicidade

Todo o processo é realizado respeitando os mais rígidos protocolos de segurança de dados. “O assunto segurança é valor primordial para a Azul. Seja durante os voos ou quando se trata de novidades. E o nosso compromisso vai além de oferecer conveniência, precisamos proteger nossos clientes contra possíveis fraudes. Estamos constantemente aprimorando nossos sistemas e processos para garantir que cada transação seja segura e confiável”, pontua a executiva da Azul.

“São inovações como esta que auxiliam as pessoas a viajar com mais frequência e incluem mais brasileiros no transporte aéreo. Ampliar a movimentação nos voos é importante para ajudar o crescimento da economia e aproximar as pessoas”, afirma Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos.

Publicidade

Para André Fonseca, executivo de Finanças e Operações do Banco Digio, a parceria é uma forma de expandir ainda mais a atuação do produto. “Colocar a Antecipação do Saque-Aniversário FGTS como uma opção de pagamento de algo tão importante e almejado quanto viajar é uma forma de ampliar, cada vez mais, nossa presença na rotina do brasileiro”, comenta.

“A Azul sempre acreditou que mais pessoas podem viajar pelo Brasil. Desde 2008, somos responsáveis por 60% do crescimento de todo o mercado. Com essa nova opção, estamos ampliando ainda mais as possibilidades para os clientes, tornando as viagens aéreas mais flexíveis e acessíveis”, finaliza Yoshida.

Publicidade

A opção de pagamento estará disponível exclusivamente pelo aplicativo da Azul e a implementação dessa nova funcionalidade funcionará para todos os clientes usuários IOS e Android. Para mais informações e instruções detalhadas sobre como utilizar o FGTS para o pagamento de passagens aéreas na Azul, os clientes podem acessar Link

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.