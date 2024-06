Azul e Bamaq Consórcio anunciam parceria

Alto contraste

A+

A-

Azul e Bamaq: forma inovadora de acumular pontos para viagens (Luis Alberto Neves)

A Azul e a Bamaq Consórcio anunciam uma parceria que permitirá aos Clientes acumularem pontos no programa Azul Fidelidade ao adquirirem cotas de consórcio da Bamaq. Em um movimento pioneiro no mercado da aviação, as duas empresas buscam oferecer mais vantagens e experiências exclusivas, permitindo que os Clientes planejem a aquisição de seus próximos bens enquanto acumulam pontos para viagens nacionais e internacionais.

De acordo com Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade, a parceria é um reflexo do compromisso das empresas em agregar mais valor e benefícios exclusivos aos Clientes: “A Azul está constantemente buscando formas de aprimorar a experiência dos nossos Clientes. Ao nos unirmos à Bamaq Consórcio, encontramos um parceiro que compartilha nossa dedicação em oferecer serviços excepcionais e vantagens únicas para os viajantes”, afirma.

Para Pindaro Souza, CFO e Head de Serviços Financeiros do Grupo Bamaq, a iniciativa tem capacidade de ampliar ainda mais as vantagens do consórcio: “Estamos entusiasmados com a parceria que permitirá aos nossos clientes conectar seus investimentos em consórcios com planos de viagem, adicionando ainda mais valor e vantagens para a jornada de consórcio, consolidando uma escolha tecnológica, descomplicada e inteligente”, afirma.

Na oferta de lançamento, disponível a partir de hoje, os clientes podem acessar o site https://azul.bamaqconsorcio.com.br e explorar as variadas opções de consórcios de imóveis, automóveis, automóveis premium e motos. Por exemplo, ao contratar uma carta de crédito de R$ 300 mil para a aquisição de um automóvel, os Clientes podem acumular até 300.000 pontos Azul e Clientes Clube Azul poderão acumular até 375.000 pontos Azul.

Publicidade

Os clientes da Azul têm a oportunidade de acumular pontos e economizar em passagens aéreas, pacotes de viagem, produtos e serviços, além de ter acesso a benefícios exclusivos com o Programa Azul Fidelidade. O serviço oferece níveis de benefícios que incluem: Básico, Topázio, Safira e Diamante, cada um com vantagens exclusivas que melhoram a experiência de voo e viagens dos Clientes.

O Clube Azul, parte do programa Azul Fidelidade, oferece aos seus membros uma série de benefícios exclusivos e oportunidades de acumular pontos de forma acelerada. Os assinantes do Clube Azul têm acesso a promoções especiais, tarifas reduzidas, bônus de pontos em cada transação e acesso prioritário em diversas situações, como no embarque e no check-in. Além disso, o Clube Azul permite que seus membros alcancem níveis mais altos no programa de fidelidade, como Topázio, Safira e Diamante, desfrutando de ainda mais vantagens e recompensas em suas viagens. Com o Clube Azul, os clientes da Azul podem transformar suas viagens em experiências ainda mais únicas e vantajosas.

Publicidade

Em 2023, o sistema de consórcios no Brasil atingiu recordes, com 10,29 milhões de consorciados ativos, mais de R$ 316,70 bilhões em negócios realizados e 4,18 milhões de novas cotas vendidas, segundo dados da ABAC, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. A Bamaq Consórcio faz parte do seleto grupo de quatro administradoras de consórcio que detêm o Selo RA1000, reputação máxima no site Reclame AQUI, em um universo de mais de 130 empresas do segmento. Com uma jornada digital de ponta a ponta, a Bamaq destaca-se pelos investimentos em tecnologia que proporcionam aos clientes uma experiência 100% digital, disponibilizando um aplicativo que facilita o acompanhamento e gestão da cota de consórcio, permitindo desde a consulta de extratos financeiros até a realização de ofertas de lances.

Esta parceria entre a Azul e a Bamaq Consórcio marca um novo capítulo no mercado de consórcios e viagens, trazendo ainda mais benefícios para os clientes que buscam planejar suas aquisições e experiências de viagem de forma integrada e vantajosa.

Publicidade

Sobre o Grupo Bamaq

A Bamaq é movida por desafios e valoriza o equilíbrio entre a juventude e experiência, sempre em busca da inovação. Com um vasto know-how e meio século de experiência, somos referência em nossas atuações e assim nos consolidamos como um importante Grupo empresarial no país.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.