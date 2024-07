Azul e Mitre Realty se juntam em campanha de pontos para viagem e prêmios De Férias com a Mitre” prevê pontos aos clientes que adquirirem studios e residenciais até o dia 31 de julho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 13h41 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h41 ) ‌



Azul e Mitre Realty: campanha de pontos para viagem e prêmios

A incorporadora e construtora Mitre Realty, que já atua há 56 anos no mercado paulista, acaba de lançar a campanha “De Férias com a Mitre”, em uma parceria com a companhia aérea Azul.

A promoção prevê entre 64 mil até 600 mil pontos no Azul Fidelidade, programa de fidelidade da companhia aérea, para os clientes que adquirirem os produtos Mitre (studios e residenciais) até o dia 31 de julho. A pontuação depende do valor investido pelo cliente na aquisição da unidade.

Os participantes da promoção poderão trocar os pontos Azul por viagens ou por produtos disponíveis no Shopping Azul.

“A campanha faz parte da estratégia da Mitre de oferecer experiências exclusivas aos seus clientes. Queremos impactar positivamente o lifestyle dos consumidores. Fizemos uma parceria com a Azul no ano passado e foi um sucesso. Não temos dúvida que, em 2024, também terá uma ótima adesão”, destaca Rozeane Ferreira, Gerente de Marketing da Mitre Realty.

“Estamos extremamente felizes em oferecer essa possibilidade aos nossos Clientes através da parceria entre Azul e Mitre Realty. Com essa campanha, nossos Clientes podem acumular muitos pontos no Azul Fidelidade, que podem ser trocados por viagens internacionais para destinos incríveis como Paris, Lisboa, Orlando, Fort Lauderdale, Montevidéu, Punta del Este, Bariloche e Curaçao, além de mais de 160 destinos, incluindo as capitais de todos os estados do nosso país. Além disso, os pontos podem ser usados para adquirir mais de 500 mil produtos no Shopping Azul. Acreditamos que nossos Clientes irão adorar aproveitar essas recompensas exclusivas”, celebra Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade.

Sobre a Mitre RealtyHá 56 anos, a Mitre Realty é uma das principais empresas de incorporação e construção imobiliária na cidade de São Paulo, com foco nos mercados de média, alta e altíssima renda. A companhia oferece aos seus clientes um novo lifestyle e um jeito de morar diferenciado, tendo um histórico bastante sólido de sucesso na área de atuação. Em 2024, foi reconhecida entre as dez melhores incorporadoras de São Paulo, pelo Prêmio Top Imobiliário do Estadão.

Sobre o Azul Fidelidade

O Programa de fidelidade Azul Fidelidade foi criado em 2009 com o objetivo de estreitar o relacionamento com os Clientes da companhia aérea. Oferecendo uma experiência completa, na qual seus Clientes podem acumular pontos voando, transferindo pontos do seu cartão de crédito para o programa, assinando o Clube ou comprando com um dos nossos parceiros. A partir de 3.000 pontos já é possível resgatar um trecho da passagem aérea para voar pelo Brasil ou pelo mundo com a Azul e companhias aéreas parceiras, além de poder trocar por diárias em hotéis e até mesmo produtos e serviços no Shopping TudoAzul. O Azul Fidelidade possui quatro categorias: Básico, categoria inicial; Topázio, Safira e Diamante, categoria top do programa.

