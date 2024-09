Azul Fidelidade bate recorde com 2,7 milhões de passagens emitidas no primeiro semestre Número de resgates neste ano já é mais que o dobro que o mesmo período antes da pandemia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2024 - 16h46 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h46 ) ‌



Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade

O Azul Fidelidade, programa de fidelidade da Azul, registrou números recordes de emissão de passagens no primeiro semestre deste ano. Foram emitidos cerca de 2,7 milhões de bilhetes aéreos no período. Em relação aos seis primeiros meses de 2023, os resgates de passagens cresceram 20% neste ano, inclusive superando o período antes da pandemia da Covid-19.

Os destinos mais resgatados pelos Clientes do programa foram Belo Horizonte/Confins, Campinas/Viracopos, Recife, Rio de Janeiro/Santos Dumont e Salvador (em ordem alfabética).

“Temos notado esse aumento, impulsionado pelo crescente interesse e engajamento dos brasileiros em relação aos programas de fidelidade, não somente no meio aéreo, mas de forma geral. O maior engajamento também acontece em produtos relacionados ao Azul Fidelidade, como o cartão Azul Itaú e o Clube Tudo Azul, que estimulam ainda mais o acúmulo de pontos”, afirma Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade.

Os marcos históricos são alcançados pelo Azul Fidelidade no momento em que o programa completa 15 anos com mais de 17 milhões de Clientes cadastrados. A marca foi atingida em abril, em um rápido crescimento, depois de chegar aos 16 milhões de Clientes ainda em 2023.

Para a diretora, a oferta de benefício também agrega valor ao programa, e vai ao encontro do interesse do público. “Temos estudado o mercado e oferecido mais benefícios, o que atrai ainda mais clientes para a base do programa, seja resgatando pontos por passagens aéreas, produtos em nosso shopping, ou comprando com nosso crescente número de parceiros comerciais”, comenta.

Números superam período pré-pandemia

O levantamento mostra, ainda, que os números deste ano já superam o período pré-pandemia. Em comparação com 2019, a quantidade de resgates já representa mais que o dobro do mesmo período. “A pandemia parece ter sido um divisor de águas no comportamento dos usuários, como maior interesse do público aos programas de fidelidade, assim como adesão a cartões de crédito que facilitam os acúmulos. Desde então, o número de resgates tem crescido ano a ano”, complementa Cristina.

Além do interesse dos viajantes em relação aos programas de fidelidade, também foi percebido, principalmente no último ano, mudança no comportamento dos Clientes do Azul Fidelidade, com a maior diversidade nos resgates. A troca de pontos por outros serviços além de bilhetes aéreos dobrou de 2023 para este ano. No primeiro semestre do ano passado, 15% de todos os resgates efetuados foram em serviços da Azul Viagens, contra 85% em passagens. Já em 2024, o percentual de resgates diversos foi de 27%, enquanto o resgate aéreo foi de 73%.

Sobre o Azul Fidelidade

O programa de fidelidade foi criado em 2009 com o objetivo de estreitar o relacionamento com os Clientes da companhia aérea. Oferecendo uma experiência completa, na qual seus Clientes podem acumular pontos voando, transferindo pontos do seu cartão de crédito para o programa, assinando o Clube ou comprando com um dos nossos parceiros. A partir de 4.000 pontos, já é possível resgatar um trecho da passagem aérea para voar pelo Brasil ou pelo mundo com a Azul e companhias aéreas parceiras, além de poder trocar por diárias em hotéis e até mesmo produtos e serviços no Shopping Azul. O Azul Fidelidade possui quatro níveis: Básico, Topázio, Safira e Diamante, como categoria top tier do programa.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.