Azul Friday começa hoje com diversas promoções em passagens aéreas e pacotes Semana de descontos exclusivos terá produtos e ações da Azul, Azul Viagens, Azul Fidelidade e Azul Cargo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/11/2024 - 17h43 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h43 ) twitter

Azul: promoção de passagens Vinicius Magalhaes

A Azul, líder em voos e destinos atendidos no Brasil, começa hoje a Azul Friday, uma semana com diversas promoções até a Black Friday, abrangendo todas as unidades de negócios, como a Azul Viagens, operadora de Turismo,

Azul Fidelidade (Programa de Fidelidade da Companhia) e também a Azul Cargo, empresa de logística. Todas as novidades serão divulgadas ao longo da semana nos Canais de Oferta oficiais da companhia, como o Instagram, o site e também o canal exclusivo de WhatsApp.



“Teremos diversas ofertas, para os mais variados públicos, com diferentes tipos de produtos, como passagens aéreas, hotéis, pacotes de viagens completos, aluguéis de carros e outros. Ao longo da semana iremos soltar as promoções nos canais oficiais, por isso,

é preciso ficar atento, pois serão por tempo limitado. Será uma grande oportunidade, para quem ainda não conseguiu comprar aquela viagem do sonho, de conseguir realizar seu desejo com melhores condições e aproveitando o 13º salário”, comenta Daniel Bicudo,

diretor da Azul Viagens.

Na quinta-feira (28), a companhia realizará uma live no Youtube e Instagram, das 18h às 22h, que anunciará diversos descontos exclusivos em passagens, pacotes entre outros produtos.

