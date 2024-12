Azul inaugura voos entre Campinas e Assunção, sua mais nova base internacional Operação contará também com voos regulares de Curitiba e conexões sazonais de Florianópolis e Recife durante a alta temporada Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/12/2024 - 17h05 (Atualizado em 02/12/2024 - 17h05 ) twitter

Companhia inaugura loja da Azul Viagens em Assunção Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, iniciou hoje suas operações regulares entre Campinas (SP), seu principal hub, e Assunção, no Paraguai. Este foi o primeiro voo da companhia para a capital paraguaia, que se torna a 8ª base internacional da Azul. Operada com aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 Clientes, a nova rota conecta Assunção a mais de 70 destinos no Brasil, ampliando as possibilidades de turismo e negócios entre os dois países.

Os voos entre Campinas e Assunção serão realizados duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras, até fevereiro. A partir de março de 2025, a frequência será ampliada para quatro vezes por semana. As aeronaves partem de Campinas às 9h, com chegada prevista em Assunção às 11h. No sentido inverso, os voos decolam da capital paraguaia às 12h15, pousando em Campinas às 14h15.

A escolha de Assunção como nova base internacional reflete a estratégia da Azul de fortalecer sua malha na América do Sul e atrair turistas paraguaios para o Brasil. Segundo Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, a conectividade oferecida pelo hub em Campinas é um diferencial.

“Assunção é um destino estratégico para a Azul, pois conecta a capital paraguaia ao nosso principal hub em Campinas, que oferece acesso a uma ampla malha de destinos no Brasil. Durante a alta temporada, os Clientes terão voos diários entre Assunção e o Brasil, com operações regulares não apenas por Campinas, mas também por Curitiba, Florianópolis e Recife", destaca.

‌



“Estamos muito felizes em inaugurar essa rota, que reforça nosso compromisso em trazer turistas paraguaios para conhecer as belezas e a diversidade do nosso país. Essa é mais uma demonstração da força da nossa malha e da nossa capacidade de conectar mercados relevantes”, complementa o gerente.

Além de Campinas, os Clientes terão mais opções de conexão com Assunção. Curitiba passa a contar com voos regulares a partir de amanhã (03/12). Durante a alta temporada, Florianópolis e Recife também terão operações sazonais para a capital paraguaia, fortalecendo a conectividade aérea entre os dois países. Para César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul, essa expansão reafirma o papel estratégico da companhia. “A entrada de Assunção na nossa malha reflete o compromisso da Azul em conectar o Brasil ao mundo, proporcionando novas oportunidades de turismo e negócios para nossos Clientes e fortalecendo as relações entre as duas nações.”

“O Governo de SP segue comprometido com o aumento da conectividade aérea. Este ano anunciamos novas frequências regionais em aeroportos estratégicos para o desenvolvimento do estado e agora celebramos esta conquista para São Paulo”, disse o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena. E relembra que uma das primeiras ações do governador Tarcísio de Freitas foi para o setor de aviação.

“A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos soma esforços à Azul no sentido de ampliar ainda mais os destinos atendidos a partir de Viracopos, criando alternativas aos clientes. Temos certeza de que esta nova frequência será um sucesso”, disse o diretor de Operações de Viracopos, Marco Beme.



Nova loja da Azul Viagens no Paraguai

Como parte das novidades, a Azul Viagens, operadora de Turismo da companhia, também inaugurou hoje sua loja de número 124, sendo a segunda unidade internacional – a primeira está localizada nos Estados Unidos. Situada na Avenida Guido Bogiani, no bairro Villa Morra, em Assunção, a nova unidade oferece pacotes personalizados para os turistas paraguaios interessados em explorar destinos brasileiros, desde as praias do Nordeste até os grandes centros urbanos.

“A inauguração da loja em Assunção é um marco para a Azul Viagens. Queremos oferecer aos Clientes paraguaios uma experiência completa, com pacotes que conectem os Clientes às inúmeras belezas do Brasil. Essa iniciativa fortalece nossa posição como referência no mercado e estimula o intercâmbio cultural e econômico entre os dois países”, destacou Ricardo Bezerra, gerente comercial da Azul Viagens.

