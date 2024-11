Azul inicia operações de Araraquara para o principal hub da companhia em São Paulo Voos que partem do aeroporto Bartholomeu de Gusmão com destino a Viracopos, em Campinas, focam os clientes em viagens corporativas para grandes centros, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/10/2024 - 16h04 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul: voo inaugural Tetê Viviane

A Azul, que, para manter-se como maior companhia em números de voos e cidades atendidas no país, tem ampliado cada vez mais a sua atuação regional, acaba de decolar com suas novas operações em Araraquara, interior de São Paulo. A partir de hoje, serão quatro voos diários que devem, em princípio, conectar os Clientes do aeroporto Bartholomeu de Gusmão ao de Viracopos, em Campinas, localizado a cerca de 200Km por terra e o principal hub da companhia no estado. Com tempo estimado de 50 minutos a viagem, os voos partem do Bartholomeu de Gusmão às 6h30, 10h40, 15h30 e 19h20 e retornam de Viracopos (Campinas), com decolagens às 9h25, 14h05, 17h55 e 22h30. Segundo Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, o objetivo é atender, principalmente, a uma crescente demanda de clientes que frequentemente fazem viagens a negócio entre as cidades e desejam encurtar seus trajetos, com mais agilidade, segurança e conforto. Mas, a depender da procura, essas operações podem ser ampliadas para outros perfis de Clientes.

“A partir de Viracopos, os nossos clientes terão conexões com outros 61 destinos. Por isso, aos poucos e a depender da movimentação, podemos pensar em lançar novas rotas para conectar Araraquara diretamente a cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. E também aproveitar a presença de lojas da Azul Viagens e da Azul Cargo para entender as necessidades de cada perfil de Cliente na cidade”, explica Vitor Silva.

A retomada dos voos da Azul, a partir de hoje, deverá movimentar a circulação de passageiros no Bartholomeu Gusmão, os negócios e o Turismo. E as autoridades reforçaram essa importância não só para a cidade, que é atualmente a sede de grandes empresas, mas para todo os municípios da região.

“É um dia marcante para a aviação paulista. Estamos trazendo novamente a conectividade aérea para a Região Central, por Araraquara, e isto se traduz em um novo tempo de desenvolvimento. Fruto de uma política sólida e responsável do nosso governador Tarcísio de Freitas, que logo nos primeiros dias de gestão tomou medidas para que o que estamos vivendo hoje fosse possível”, afirmou Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

‌



Para Damiano Neto, vice-prefeito de Araraquara presente no evento de inauguração das rotas e secretário municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Araraquara e todos os municípios da região vão se beneficiar com a retomada da conexão aérea com as grandes capitais e com o mundo, a partir dos voos nacionais e internacionais que saem de Campinas.

“É desenvolvimento para toda a nossa região, atendendo uma demanda de pessoas que viajam a negócios e, claro, uma iniciativa que também vai fomentar o turismo. A Prefeitura trabalhou muito para que os voos comerciais fossem retomados. Agradecemos muito a Azul Linhas Aéreas pela confiança em nossa cidade, assim como a Rede Voa, em nome de seu CEO Marcel Moure, e a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em nome do secretário Roberto de Lucena, que mais uma vez nos deram a honra de suas presenças em nossa cidade”, disse.

‌



“A retomada dos voos regulares no aeroporto Bartholomeu de Gusmão é muito positiva, considerando o impacto no desenvolvimento econômico regional. Nossa cidade vive um momento muito importante de atração de investimentos e tenho certeza que essa conquista vai incrementar ainda mais esse potencial. Trabalhamos muito para que os voos comerciais fossem retomados. Por isso, o início das operações da Azul Linhas Aéreas é motivo de comemoração. Agradeço mais uma vez a Rede Voa, que é a administradora do nosso aeroporto, e a Azul, uma das maiores companhias aéreas do nosso país, por confiar e investir na nossa cidade. Muito sucesso a todos!”, conclui Edinho Silva, prefeito de Araraquara.

Sobre a Azul

‌



Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.