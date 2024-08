Azul inicia vendas para voos entre Curitiba e Assunção Os voos que decolam a partir de 03 de dezembro – e ligarão Curitiba a Assunção – já podem ser adquiridos pelo site da Azul Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 20h54 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h54 ) ‌



Rota Curitiba - Assunção Lucas Batista

Clientes de Curitiba, uma das principais capitais do país, que planejam viajar para Assunção em dezembro já podem adquirir suas passagens no site da Azul, a maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil – e que tem ampliado cada vez mais sua malha para destinos internacionais.

O novo voo, que começa a ser operado em 03 de dezembro, será realizado duas vezes por semana, sempre às terças e sábados. A companhia oferece um serviço de bordo diferenciado com snacks, entretenimento de bordo on demand, com as séries e filmes de maior sucesso da história da televisão e do cinema, TV ao vivo e internet wi-fi em alta velocidade.

“O fluxo de turistas entre o Paraguai e o nosso estado do Paraná, sempre existiu pelo modal terrestre. A partir de agora, temos orgulho de trazer esses Clientes para a experiência Azul, fortalecendo o turismo e os negócios entre as duas cidades. Essa nova conectividade aérea permitirá que os paraguaios cheguem mais rápido e explorem ainda mais regiões do nosso país, e vice-versa”, afirmou César Grandolfo, Gerente de Relações Institucionais da Azul.

“A Azul é parceira do turismo brasileiro, e fortalece nosso país com mais esse importante voo, que atende a uma demanda crescente de turistas paraguaios, de lazer e de negócios, que já acessa a Curitiba via rodoviária. São mais visitantes que chegam para conhecer a cultura, o ecoturismo e tudo de maravilhoso que o Paraná tem a oferecer, e também são mais encontros de negócios e investimentos, que geram emprego e renda em toda a região”, disse o Presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

“O início das operações da Azul no Paraguai abre novas oportunidades para o intercâmbio cultural e o turismo com o Brasil. Essa nova rota beneficiará enormemente o setor turístico e contribuirá para o desenvolvimento econômico do nosso país. Estamos comprometidos em apoiar iniciativas que fortaleçam a conectividade com o Paraguai, promovendo o país como um destino atraente para visitantes internacionais. A presença da Azul é mostra o potencial que temos para atrair turismo e expandir nossas fronteiras comerciais”, afirmou Angie Duarte, Ministra do Turismo do Paraguai.

O Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, localizado em Assunção, no Paraguai, é o principal terminal aéreo do país e uma importante porta de entrada para viajantes. Sua localização estratégica o torna um centro crucial para conexões de voos domésticos e internacionais, facilitando o acesso a destinos dentro e fora do Paraguai.

POR QUE VIAJAR PARA ASSUNÇÃO?

Explorar Assunção, a capital do Paraguai, revela-se uma experiência rica em história, cultura e beleza natural. A cidade conta com locais históricos, com o Palácio do Governo e a majestosa Catedral Metropolitana, que testemunham séculos de história e tradição. Além disso, o Museu Nacional de Belas Artes abriga uma coleção impressionante de arte paraguaia, enriquecendo ainda mais a experiência cultural da cidade.

A culinária de Assunção é uma festa para os sentidos, com pratos típicos que celebram os sabores autênticos do Paraguai. A sopa paraguaia, a chipa e o tradicional churrasco são apenas algumas das delícias gastronômicas para saborear nos restaurantes locais. Situada às margens do rio Paraguai, Assunção oferece também uma paisagem natural deslumbrante, perfeita para atividades ao ar livre. Passeios de barco pelo rio, explorar os parques urbanos ou relaxar nas praias fluviais próximas.

Com uma localização estratégica e uma infraestrutura moderna, a cidade atrai empresas locais e internacionais, impulsionando a atividade econômica e oferecendo oportunidades de negócios promissoras. Seu papel como centro financeiro do Paraguai contribui para a dinâmica econômica da cidade, tornando-a um destino atraente não apenas para turistas em busca de cultura e história, mas também para empresários e investidores em busca de oportunidades de crescimento e desenvolvimento econômico.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.