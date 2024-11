Azul leva o país para o Rio Grande do Sul na alta temporada Com mais de mil voos de várias origens do Brasil e oferta de mais de 151 mil assentos, a companhia vai movimentar e fortalecer a volta do Turismo no estado entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/10/2024 - 19h32 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h32 ) twitter

Azul: turismo no Rio Grande do Sul Divulgação

A Azul, primeira companhia a pousar no dia da reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, também já decola por lá como a aérea com a maior malha no Rio Grande do Sul. E é assim que vai ajudar a aquecer o Turismo no estado, especialmente durante a alta temporada, do dia 16 de dezembro a 02 de fevereiro de 2025. Após a retomada do aeroporto de POA -- que recebeu o primeiro pouso da história da Azul, há 15 anos, e que, antes do fechamento em maio, representava 10% da movimentação da companhia no país --, a Azul espera que os números de seus voos, partindo de lá e chegando no estado, só cresçam. Para as próximas férias de verão (dez/24 a fev/25), a Azul já irá garantir mais de 1.000 voos aos Clientes – incluindo regulares e extras, e mais de 151 mil assentos no período.

São voos (de e para várias regiões do país) que ligam Porto Alegre a Campinas (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (Confins-MG), Congonhas e Guarulhos (SP), Galeão (RJ) e Recife (PE). Também há conexões importantes da companhia dentro do Rio Grande do Sul, entre os municípios gaúchos de Santa Maria, Santo Ângelo, Pelotas e Uruguaiana. Atualmente, a Azul atua no Salgado Filho com 78% da sua capacidade operacional se comparado à operação que tinha no aeroporto antes da crise climática. Mas a previsão é ampliar esse percentual à medida que o Salgado Filho também vá retomando 100% do seu funcionamento. Segundo Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, toda essa movimentação deve esquentar a retomada do Turismo do Rio Grande do Sul, e a Azul tem muito orgulho de, mesmo sem a sua total capacidade de operação no Salgado Filho, já ser a companhia com a maior malha aérea no estado. “Com a oferta de cerca de 57 mil assentos semanais e a previsão de uma movimentação de voos, com pico de 60 pousos e decolagens diários, queremos muito colaborar com as viagens na alta temporada e acelerar a volta dos brasileiros aos pontos turísticos gaúchos nessa época do ano e motivar nossos Clientes a explorarem belezas e novas atrações no interior do estado”, comemora Vitor.

Azul Viagens reaquece o Turismo gaúcho Este ano, Porto Alegre terá duas operações dedicadas da operadora de Turismo da Azul que vão levar e trazer Clientes dos aeroportos de Viracopos, em Campinas, e do BH Airport, em Belo Horizonte, ambos hubs da companhia aérea. A operação ocorrerá de quinta a domingo em aeronaves A320, de 24 de outubro até 19 de janeiro, período que coincide com o Natal Luz em Gramado e a alta temporada na Serra Gaúcha. Apesar de a retomada prevista deva seguir de uma forma gradual e desafiadora, a Azul Viagens acredita no aumento da demanda na alta temporada e investe em tarifas exclusivas e condições especiais para experiências e ingressos para as atrações gaúchas. A operadora de Turismo da Azul espera manter bons resultados, como o do ano passado, em que houve um crescimento de 104% no número de Clientes embarcados para a região durante o período de festividades.

Alta temporada para além do Rio Grande do Sul

A Azul terá 3.048 voos extras durante a alta temporada – período que, para a companhia, vai de 16 de dezembro de 2024 a 02 de fevereiro de 2025. Na comparação com o ano passado, o aumento na quantidade geral de voo extra foi de 12% e houve uma oferta de 460 mil assentos a mais. Ao todo, entre voos regulares, extras e dedicados da Azul Viagens (operadora de Turismo da Azul), a companhia terá 43,3 mil voos para atender aos Clientes no período, incluindo novos voos internacionais.

