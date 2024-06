Azul recebe primeira aeronave Embraer E2 das 13 novas anunciadas para este ano

Alto contraste

Azul: primeira aeronave Embraer E2 das 13 novas anunciadas para este ano (Divulgação Azul Linhas Aéreas)

A Azul, líder em voos e destinos no Brasil, recebeu no sábado (15), no aeroporto de Confins / Belo Horizonte (MG), a primeira das 13 novas aeronaves Embraer 195-E2 que serão entregues para a companhia até o final do ano, em investimento de mais de R$3 bilhões, anunciado em abril durante cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a 21ª aeronave E2 que a Azul recebe desde 2019, quando teve a entrega da primeira.

A aeronave foi batizada durante a visita do presidente Lula e de autoridades do governo na sede da Embraer, em São José dos Campos (SP), no último dia 26 de abril, quando recebeu o nome “Azul & Embraer. Orgulho do Brasil”. Na ocasião, a Azul anunciou os investimentos e a entrega das 13 aeronaves.

“A entrega é muito importante para a ampliação da nossa malha aérea doméstica. É uma aeronave moderna e eficiente, com uma importante redução de consumo de combustível, baixando não somente o custo da operação, mas também a redução de emissão de CO2. Além disso é um grande orgulho para a Azul colaborar para o desenvolvimento da nossa indústria aeroespacial, pois cada aeronave recebida gera cerca de 500 novos empregos”, afirma Raphael Linares, Diretor Jurídico e Frota da Azul.

O E2 da Embraer possui capacidade para 136 Clientes, e é a maior e mais moderna aeronave fabricada no Brasil. O equipamento é o modelo de corredor único mais eficiente atualmente no mercado, oferecendo uma economia de até 25% de emissões de CO2. A Azul já opera atualmente 20 aeronaves do mesmo modelo, equipadas com wi-fi e televisões individuais. A previsão da empresa é receber ainda neste ano mais 12 equipamentos deste modelo. Os aviões da Embraer são uma marca da companhia que, em 2009, escolheu os modelos E-195 E1 da fabricante brasileira para iniciar suas operações no país.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

