Azul reforça operações nacionais e internacionais a partir de Florianópolis na alta temporada Do próximo mês de dezembro a fevereiro de 2025, serão voos diretos para Montevidéu, no Uruguai; para Assunção, no Paraguai; e 15 voos para Recife, o principal hub da companhia no Nordeste

Azul: Azul reforço nas operações nacionais e internacionais Luis Alberto Neves

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, quer reforçar sua malha aérea no sul do país para facilitar o acesso dos Clientes de lá a destinos bastante procurados na alta temporada. Neste sentido, a cidade de Florianópolis ganhou novas operações diretas e extras, no período de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, saindo do Floripa Airport, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz.

Serão voos internacionais, que vão levar os Clientes diretamente da Ilha da Magia para Montevidéu, no Uruguai, duas vezes por semana (às segundas e sextas). Outra novidade serão os voos diretos e também semanais (às quartas e domingos) para Assunção, no Paraguai.

E como a região Nordeste ainda é a que tem os destinos mais procurados no período de verão e final de ano, a capital catarinense também ganha 15 voos diretos para Recife – o principal hub da companhia na região, com mais de 2 mil assentos à disposição dos Clientes na alta temporada.

“O investimento da Azul é uma mão dupla e promete não só levar os Clientes para destinos nacionais e internacionais desejados, como incentivar as visitas e o Turismo em Florianópolis – trazendo inclusive visitantes dos nossos países vizinhos”, explica Vitor Silva, gerente de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças, da companhia.

A expectativa de movimentação é tão grande que a Azul, segundo Vitor Silva, espera manter alguns voos e rotas para além da alta temporada. “Tudo vai depender do retorno e da demanda nesse período. Vamos estudar as possibilidades, mas já temos algumas apostas que podem gerar grande movimento e mais acesso para a cidade”, prevê.

“Buscamos sempre ampliar as opções de destinos para nossos passageiros. Além de reforçar essa diversidade, os novos voos da Azul para a alta temporada mostram a confiança da companhia aérea no mercado de Santa Catarina”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

