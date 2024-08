Azul retoma liderança em Porto Alegre com 60 decolagens e pousos diários Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, voltará a operar parcialmente a partir de 21 de outubro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 11h00 ) ‌



Azul: 60 decolagens e pousos diários em Porto Alegre Lucas Batista

A Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos, retomará suas operações no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A partir de 21 de outubro, a companhia terá o maior movimento diário no aeroporto da capital gaúcha, com pico de 60 movimentos diários (pousos e decolagens), além de reforçar sua posição de empresa com a maior malha no Estado do Rio Grande do Sul.

A companhia aérea passa a conectar novamente Porto Alegre com as cidades de Campinas (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (Confins-MG), Congonhas e Guarulhos (SP), Galeão (RJ), além de ligações regionais para os municípios de Santa Maria, Santo Ângelo, Pelotas e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. As operações serão realizadas, em sua maioria, em jatos A320, com capacidade para transportar até 174 Clientes.

Com o retorno parcial das operações no Aeroporto Salgado Filho, a Azul suspende sua operação regular na base aérea de Canoas, para onde voava desde 1º de junho, como forma de suprir o transporte aéreo na região após a catástrofe climática que afetou 341 municípios gaúchos.

Clientes com passagens emitidas para voar de ou para Canoas a partir de 21 de outubro serão reacomodados para Porto Alegre, no Salgado Filho, em voos da própria companhia.

“Porto Alegre tem uma ligação muito importante com a Azul, já que foi a cidade que recebeu o primeiro voo de nossa companhia. Quando foi preciso, nós nos solidarizamos, nos mobilizamos e seguiremos trabalhando na reconstrução do Estado. Estamos aptos a voltar a conectar Porto Alegre com o interior do Rio Grande do Sul e com as principais cidades do Brasil e do Exterior, seja em viagens de lazer ou de negócios”, destaca André Mercadante, diretor de Alianças, Planejamento e Revenue Management da Azul.

O executivo celebra ainda o fato de a Azul liderar os pousos e decolagens neste momento de retomada. “A partir da tarde de hoje (9), quando iniciarmos as vendas de nossa malha em Porto Alegre, estaremos ofertando mais de 57mil assentos semanais, o que representa 78% da operação que a empresa possuía antes dos alagamentos e enchentes na região”, destaca.

Ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Ao longo da operação emergencial em Canoas, a Azul transportou mais de 35 mil Clientes entre a base aérea e os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e de Guarulhos. Além de ajustar a malha aérea, a Azul também desempenhou um papel crucial na ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul nesse período.

Desde o início das operações de auxílio, a companhia encabeçou movimento de arrecadação que chegou a receber e transportar quase 3.000 toneladas de doações, enviadas por meio de sua malha aérea, de rodovias e até mesmo pelo mar, com apoio de parceiros e da Marinha do Brasil, para garantir que os donativos chegassem rapidamente aos necessitados.

Os voos estarão disponíveis a partir da tarde desta sexta-feira (9) no site da Azul, na central de vendas ou nas agências de viagens parceiras.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.