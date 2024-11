Azul retoma operação em Divinópolis com voos diretos para Belo Horizonte e Campinas Companhia expande operações com a inclusão de Divinópolis como nova base, oferecendo conexões diárias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/11/2024 - 18h36 (Atualizado em 11/11/2024 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As vendas para os novos destinos já estão disponíveis no site da Azul Foto: Divulgação

A Azul começa a operar, nesta segunda-feira (11), em mais uma base: Divinópolis, localizada na região centro-oeste de Minas Gerais. A cidade contará com dois novos voos diários, sendo um para Campinas (Viracopos) e um para Belo Horizonte (Confins). As novas rotas vão ser feitas em aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para 9 Clientes.

O voo diário entre Campinas, principal hub de conexão da Companhia, e Divinópolis vai ser realizado às 07h30, com retorno programado para as 17h00. Já o voo de Divinópolis para Belo Horizonte acontece às 9h55, e o trecho inverso acontece diariamente às 15h40.

“A abertura da nova base em Divinópolis reflete nosso compromisso em expandir a conectividade no Brasil e oferecer mais opções de viagem para nossos Clientes, fortalecendo a presença da Azul na região. Com esses novos voos diários para Campinas e Belo Horizonte, estamos proporcionando uma opção mais confortável e rápida de deslocamento para os moradores e visitantes de Divinópolis, atendendo a uma demanda crescente”, afirma Vitor Silva, Gerente Geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças.

“Esta reinauguração marca um importante passo no desenvolvimento da infraestrutura local e no fortalecimento da conexão da nossa cidade com outros destinos regionais e nacionais. A retomada dos voos representa um avanço significativo para a mobilidade, turismo e economia de Divinópolis, além de proporcionar mais comodidade aos cidadãos e fomentar a geração de empregos. Estamos confiantes de que a reinauguração dos voos trará benefícios duradouros para toda a população de Divinópolis”, disse o prefeito Gleidson Azevedo.

‌



“É gratificante para a Infraero, como administradora do Aeroporto de Divinópolis, contribuir para interligar essa importante região a Belo Horizonte e Campinas e a diversos outros destinos por meio de conexão nesses dois aeroportos. A Companhia realizou melhorias para garantir a infraestrutura ideal e adotou os procedimentos necessários para possibilitar a retomada dos voos regulares em Divinópolis”, destaca o diretor de Operações e Serviços Técnicos da Infraero, Eduardo Gonzaga.

“Estar a 1h de voo de 70% do PIB nacional é um dos grandes diferenciais estratégicos que Minas hoje consegue oferecer para quem quer empreender no estado. Desde 2019, já foram investidos mais de R$ 16 milhões na melhoria da infraestrutura de aeródromos e aeroportos, o que destaca o compromisso do Governo de Minas em facilitar e melhorar o deslocamento de passageiros. O esforço de parceiros como a Azul em fortalecer suas linhas no estado é mais um indicativo importante de que estamos no caminho certo, trazendo mais comodidade para a população e oportunidades de crescimento para Minas”, destaca o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

‌



“Conectar Divinópolis aos hubs de Viracopos e Confins facilita o acesso a negócios e oportunidades em diferentes regiões do país, além de estimular o fluxo de visitantes e o turismo em nosso estado. Nosso trabalho na Invest Minas é exatamente buscar e apoiar iniciativas que ampliem a conectividade e gerem benefícios duradouros para a economia mineira”, afirma o diretor-presidente da Agência de Promoção de Investimentos do Governo do estado de Minas Gerais (Invest Minas), João Paulo Braga.

Localizada próxima à região metropolitana de Belo Horizonte, Divinópolis é reconhecida como polo da moda do estado de Minas Gerais, devido à alta concentração de indústrias do ramo confeccionista e têxtil. A “Princesinha do Oeste” se destaca ainda no setor siderúrgico/metalúrgico, sendo também conhecida como cidade universitária e por seus grandes eventos diversos durante todo o ano. As vendas para os novos destinos já estão disponíveis no site da Azul, na central de vendas e nas agências de viagens parceiras.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.