Azul TecOps celebra um ano de operação com projeção de crescimento de dois dígitos Unidade de negócios da Azul se destaca no setor aeronáutico, oferecendo serviços técnicos no Brasil e no exterior

Alto contraste

A+

A-

Azul TecOps: um ano de operação Divulgação Azul TecOps

Desde sua criação em abril de 2023, a Azul TecOps, unidade de negócios da Azul, tem se destacado no mercado aeronáutico, oferecendo serviços técnicos especializados na manutenção de aeronaves. O sucesso da empresa é refletido na satisfação dos clientes com a realização dos serviços e atendimentos de alto nível dos nossos técnicos em suas aeronaves. Para 2024, as projeções são otimistas, com estimativas de crescimento de dois dígitos, demonstrando o contínuo avanço e consolidação desta promissora unidade de negócios.Com iniciativas voltadas para o atendimento de aeronaves tanto do setor civil quanto militar, a Azul TecOps já conquistou uma carteira diversificada de Clientes no Brasil e no exterior. Em apenas um ano de operação, foi possível atender muito Clientes nacionais e internacionais, evidenciando a confiança depositada nos serviços prestados pela empresa.Um dos marcos iniciais da companhia foi a celebração de um contrato com a Airbus Defense & Space para suporte técnico e logístico à Força Aérea Brasileira (FAB), envolvendo o atendimento técnico a aeronave KC-30 (A330-200).

Os serviços são realizados nas instalações da Azul em Campinas (SP), que além de ser um dos principais centros operacionais da companhia, também abriga o principal hub de conexões. Quando necessário, são realizados serviços em outras bases, como nas instalações da Força Aérea Brasileira no Aeroporto Internacional do Galeão.Além do contrato com a Airbus Defense & Space, a Azul TecOps tem prestado serviços a outros Clientes de destaque, como a Força Aérea Francesa, a Atlas Air e a Modern Logistics. Flávio Costa, vice-presidente Técnico da Azul, destacou a importância do trabalho realizado pelos técnicos e especialistas da Azul: “A qualidade, expertise e know-how dos Tripulantes da Azul foram fundamentais para o sucesso dessas operações nesse primeiro ano da empresa, reforçando que a empresa mantém um dos mais rigorosos protocolos de segurança em nossos centros de manutenção”.Outro marco importante foi a assinatura de um Convênio de Cooperação Técnica com a Boliviana de Aviación.

Essas parcerias reforçam o compromisso da Azul TecOps em expandir suas operações e fortalecer sua presença no mercado.Adicionalmente, a Azul TecOps obteve a prestigiosa certificação da European Union Aviation Safety Agency (EASA) para realizar serviços de manutenção em aeronaves e componentes de companhias da União Europeia. Esta certificação, válida por dois anos e renovável, foi conquistada como parte de um acordo bilateral entre a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a EASA, que visa simplificar os procedimentos de aprovação de organizações de manutenção.”A aprovação pela EASA é uma chancela de qualidade e excelência dos nossos serviços.

Com essa certificação, podemos agora oferecer nossos serviços a operadores em toda a União Europeia, ampliando significativamente nossas oportunidades de captar novos clientes e aumentar nossa geração de receita”, complementa Flávio.No hangar da Azul em Campinas, localizado ao lado do aeroporto de Viracopos é um dos maiores e mais avançados da América Latina, com 35 mil metros quadrados. Este complexo, que completará quatro anos de operação, tem capacidade para atender a múltiplas linhas de manutenção pesada, modificações e paradas especiais para toda a frota da Azul e demais aéreas. Além de manter aeronaves, o hangar abriga dezenas de oficinas especializadas, incluindo rodas e freios, motores, estruturas, baterias, oxigênio e equipamentos de emergência. Essa aprovação pela EASA também se estende às instalações de manutenção da Azul em Belo Horizonte, no aeroporto de Pampulha.

Publicidade

Com mais de 14 mil metros quadrados, essas instalações atendem às frotas ATR, Embraer 195 E1, Boeing e Pilatus, proporcionando serviços de manutenção pesada, paradas especiais e preservação.”Estamos orgulhosos das conquistas da Azul TecOps neste primeiro ano. Nosso compromisso com a excelência e a inovação nos permitiu atender clientes exigentes e expandir nossas operações no mercado de MRO. Estamos entusiasmados com as oportunidades futuras e confiantes de que continuaremos a voar alto”, conclui o vice-presidente.O sucesso da Azul TecOps em seu primeiro ano é um reflexo do compromisso inabalável da Azul com a qualidade e a excelência. A unidade de negócios não apenas fortaleceu a posição da Azul no mercado de manutenção aeronáutica, mas também abriu novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Com uma equipe dedicada e altamente qualificada, a Azul TecOps está preparada para continuar sua trajetória de sucesso, oferecendo serviços técnicos de ponta e conquistando a confiança de novos clientes ao redor do mundo.

Sobre a Azul

Publicidade

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.