Azul TecOps comemora 2 anos e deve crescer 15% em 2025 Unidade de negócios especializada em serviços técnicos e de manutenção de aeronaves já é referência no setor, com reconhecimentos, parcerias, acordos e contratos, nacionais e internacionais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/04/2025 - 16h49 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul TecOps – unidade de negócios da Azul Divulgação

No mês em que completa dois anos de operação, a Azul TecOps – unidade de negócios da Azul especializada em serviços técnicos e de manutenção de aeronaves, ganhou mais um título que só reforça seus voos e sua trajetória de sucesso até aqui. Os AzulTecs, como são chamados os Tripulantes dessa unidade, conquistaram o 3º título consecutivo de Melhor Time Internacional na Aerospace Maintenance Council (AMC), uma das competições do setor mais rigorosas do mundo e realizada anualmente nos Estados Unidos. Mas não é só esse reconhecimento que merece comemoração.

O trabalho realizado desde abril de 2023 – data de atuação como Azul TecOps, por uma talentosa equipe de técnicos e especialistas, nos dois centros de manutenção da Azul --, um no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e outro no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), tem se destacado no setor, se tornado referência e garantido uma cartela de Clientes renomados.

“A qualidade, a expertise e o know-how dos Tripulantes da Azul TecOps foram fundamentais para o sucesso das nossas operações nesses dois anos de trajetória, reforçando o nosso principal pilar na companhia, ao mantermos e priorizarmos rigorosos protocolos de segurança em nossos centros de manutenção”, explica Plínio Oliveira, diretor de Manutenção MRO 145 da Azul.

‌



Provas do compromisso da unidade com a qualidade e excelência no setor são os acordos fechados até o momento com grandes companhias aéreas, empresas e entidades de defesa aérea do Brasil e de outros países -- além das projeções otimistas por mais parcerias, clientela e de aumento de receita. “Estimamos um crescimento de 15% da nossa unidade neste ano, além do contínuo avanço para atrair novos Clientes e para sua consolidação no mercado como prestadora dos mais variados serviços de manutenção”, conta o executivo.

O que já há para comemorar

‌



Talentos e infraestrutura não faltam para que todos esses planos de crescimento dos negócios da Azul TecOps e sua colaboração, direta e indireta, para os avanços no setor da Aviação nacional e internacional decolem. Alguns voos dessa unidade de negócios da Azul não apenas fortaleceram a posição da companhia na área de manutenção aeronáutica, como também abriram novos caminhos de oportunidades de desenvolvimento para o setor civil e militar, tanto no Brasil quanto no mundo.

Atualmente, a Azul TecOps tem como base dois centros de manutenção, um no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e outro no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). O primeiro, com 35 mil metros quadrados de estrutura, é capaz de receber até oito A320 e dois A330 ao mesmo tempo. Já o segundo centro reúne cinco hangares que, juntos, somam 14 mil metros quadrados.

‌



Um dos marcos iniciais da recente história do Azul TecOps foi a celebração de um contrato com a Airbus Defense & Space para suporte técnico e logístico à Força Aérea Brasileira (FAB), envolvendo o atendimento a duas aeronaves KC-30 (A330-200). A unidade prestou ainda serviços técnicos a outros Clientes de destaque, como a Força Aérea Francesa, a Atlas Air e a Modern Logistics. Outro marco importante foi a assinatura de um Convênio de Cooperação Técnica com a Boliviana de Aviación, que permitirá que a TecOps ofereça suporte técnico a essa empresa. Neste ano, também está em vigor o contrato de suporte técnico e logístico assinado com a Polícia Federal para a realização, por cinco anos, da manutenção de duas aeronaves Embraer ERJ170 (E175).

A Azul TecOps também obteve a certificação da European Union Aviation Safety Agency (EASA) para realizar serviços de manutenção em aeronaves e componentes de companhias aéreas da União Europeia. Esta certificação, que é válida por dois anos e renovável, foi conquistada como parte de um acordo bilateral entre a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a EASA, que visa simplificar os procedimentos de aprovação de organizações de manutenção. “A aprovação pela EASA é uma chancela de qualidade e excelência dos nossos serviços. Com essa certificação, podemos agora oferecer nossos serviços a operadores em toda a União Europeia, ampliando significativamente nossas oportunidades de captar novos Clientes e aumentar nossa geração de receita”, comemora Plínio.

Mais recentemente, a Azul anunciou contrato com a multinacional Liebherr para o desenvolvimento de oficinas de manutenção de trocadores de calor em seus centros de manutenção, em Campinas (SP) e em Belo Horizonte (MG). A parceria inclui suporte técnico, acesso a publicações, treinamentos, fornecimento de peças sobressalentes, ferramentas e equipamentos necessários para realizar testes, limpeza e reparos dos trocadores de calor da frota A320 da Azul. Com este contrato, a Liebherr se compromete a apoiar a Azul na execução de serviços de manutenção, além de emitir Certificados de Qualificação Técnica.

E as novidades e conquistas não devem parar por aí. “Nosso plano de expansão é ambicioso e visa o longo prazo. Para isso, temos outros contratos em negociação e ampliações em andamento que devem ser concretizadas em breve”, conclui Plínio Oliveira.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.