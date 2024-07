Azul terá 16 voos extras e 5 mil assentos adicionais para o Galeão durante o Rock in Rio Companhia aumentará em 7% a oferta de assentos em todos os voos do período para o Aeroporto Internacional Tom Jobim Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2024 - 15h06 (Atualizado em 24/07/2024 - 15h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Azul: 16 voos extras para o Galeão durante o Rock in Rio Luis Alberto Neves

Hoje é dia de rock, bebê: a Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, está pronta para levar seus Clientes para o Rock in Rio 2024. Entre os dias 13 e 22 de setembro, a Companhia oferecerá 16 voos extras entre o BH Airport (Confins) e o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O Rock in Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro e são esperadas mais de 700 mil pessoas nos sete dias do evento. Esta edição celebra os 40 anos do festival com grandes nomes, como Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Ed Sheeran, Katy Perry e Shawn Mendes, além de diversos outros artistas nacionais e internacionais.

Durante o festival, a empresa também realizará upgrade de equipamento em cerca de 120 voos regulares partindo de Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR), proporcionando um crescimento de 7% na oferta de assentos – indo de 70 mil para 75 mil. Além disso, o terminal carioca contará com as ligações regulares que decolam de Recife, Maceió, Campina Grande e Natal.

Para Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, a Azul está preparada para comportar a demanda de Clientes. “Sabemos que a procura pelo festival é grande, com público vindo de várias regiões do país. Vamos usar a conectividade da nossa malha, com maior oferta de assentos, e mais opções para quem vem de fora do Rio. Tivemos uma boa experiência durante o show da Madonna em Copacabana, quando montamos um hub no Galeão, e esperamos repetir o sucesso daquela operação”, afirma o executivo.

Os voos já estão disponíveis no site da Azul, na central de vendas ou nas agências de viagens parceiras.

Publicidade

Operação no Rio de Janeiro

Além dos voos para o Galeão, a Azul opera ainda em mais dois aeroportos na cidade maravilhosa: Santos Dumont, com voos para Congonhas (São Paulo), Belo Horizonte (MG), Guarulhos (SP) e Campinas (SP); e Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, que possui voos para Congonhas (São Paulo), Belo Horizonte (MG) e Campinas (SP).

Publicidade

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

Publicidade