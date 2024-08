Azul terá 4 voos diários a partir de outubro para conectar Araraquara e Campinas Além de gerar novos empregos, impulsionar o Turismo e atender aos Clientes em viagens corporativas, o objetivo é ampliar a conexão de Araraquara com os grandes centros, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h00 ) ‌



Azul: retomada das operações no aeroporto Bartolomeu de Gusmão com destino a Viracopos Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul, com sua atuação única na aviação regional e como maior companhia em números de voos e cidades atendidas no país, anuncia a retomada de suas operações em Araraquara, interior de São Paulo, a partir de 14 de outubro.

Os quatro voos diários já estão à venda no site e canais oficiais da Azul e devem, em princípio, conectar os clientes do aeroporto Bartolomeu de Gusmão ao de Viracopos, em Campinas, localizado a cerca de 200Km por terra e o principal hub da companhia no estado. Com tempo estimado de 50 minutos a viagem, os voos partem do Bartolomeu de Gusmão às 6h30, 10h40, 15h30 e 19h20 e retornam de Viracopos às 10h10, 15h00, 18h50 e 23h25.

O objetivo é atender, principalmente, a uma crescente demanda de clientes que frequentemente fazem viagens a negócio entre as cidades e desejam encurtar seus trajetos, com mais agilidade, segurança e conforto. Além disso, a partir de Viracopos, os clientes terão conexões com outros 61 destinos. Mas a iniciativa deve ir além.

Com a presença em Araraquara das lojas da Azul Viagens, a operadora de Turismo da Azul, e da Azul Cargo Express, a unidade de logística da companhia, os voos podem ampliar o perfil do cliente Azul no aeroporto da cidade e motivar a ampliação dessa conexão para outras regiões do país.

‌



“Toda nova operação estimula a geração de empregos, a movimentação do setor na região e até mesmo a demanda por outros destinos. Por isso, aos poucos e dependendo da procura, podemos pensar em expandir e lançar novas rotas para conectar Araraquara diretamente a cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. A ideia é oferecer maior praticidade e agilidade para quem hoje precisa ir até a capital ou Ribeirão Preto para se deslocar pelo Brasil”, explica Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul

A novidade deverá movimentar ainda mais o Bartolomeu de Gusmão e ampliar a circulação de passageiros por dia. “A retomada dos voos comerciais em Araraquara, com o apoio da Azul Linhas Aéreas, representa muito mais do que atender as demandas de contrapartida de incentivo ICMS, junto ao Governo do Estado de São Paulo, mas sobretudo uma atenção aos municípios carentes de voos regionais regulares”, afirma Marcel Moure, CEO da Rede VOA, que administra o aeroporto de Araraquara.

‌



Para o prefeito Edinho Silva, a retomada dos voos regulares no aeroporto Bartolomeu de Gusmão é muito positiva e motivo de comemoração, considerando o impacto no desenvolvimento econômico regional. Por isso entrou na agenda de eventos dos 107 anos de aniversário da cidade.

“Não só Araraquara se beneficia, mas também todos os municípios da região. Nossa cidade vive um momento muito importante de atração de investimentos e tenho certeza de que essa conquista vai incrementar ainda mais esse potencial. Nós estamos preparados para restabelecer a conexão aérea com as grandes capitais e com o mundo, a partir dos voos nacionais e internacionais que saem de Campinas. Trabalhamos muito para que os voos comerciais fossem retomados. Agradeço a Rede Voa, que é a administradora do nosso aeroporto, e a Azul, uma das maiores companhias aéreas do nosso país, por confiar e investir na nossa cidade”, comemora.

‌



Já Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, destacou a importância da iniciativa para estimular e fortalecer ainda mais a aviação regional. “Uma das primeiras ações do governo Tarcísio de Freitas foi a de reduzir a alíquota do ICMS do combustível da aviação. Estamos colhendo os frutos desta medida com a retomada dos voos em aeroportos regionais como em São José dos Campos (SJK). Ligando São Paulo ao Rio Galeão, e, agora, ligando a Região Administrativa Campinas, umas das principais regiões do Estado, à Região Administrativa Central, em Araraquara. A Setur-SP e o governo do Estado de São Paulo continuam somando esforços para, em breve, anunciar novos voos comerciais em aeroportos regionais para estimular o Turismo e o desenvolvimento em nosso Estado”, conclui.