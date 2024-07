Azul terá 52 voos extras para atender demanda da Oktoberfest de Blumenau Durante a maior Oktoberfest da América Latina, a companhia oferecerá voos extras de Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG) para Navegantes (SC) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/07/2024 - 16h54 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h58 ) ‌



Azul: voos extras para a Oktoberfest de Blumenau Luis Alberto Neves

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, ampliará a sua operação para Navegantes (SC) durante a Oktoberfest, tradicional festa para celebrar a cultura alemã e a cerveja, que acontece entre os dias 9 e 27 de outubro na cidade de Blumenau (SC), localizada a cerca de 50 km do aeroporto.

Ao todo, serão 52 voos extras, sendo 34 de Viracopos, em Campinas (SP), e 18 do BH Airport, em Belo Horizonte (MG), os dois maiores hubs da companhia, com possibilidade de conexões para mais de 160 destinos nacionais e internacionais.

Os voos extras acontecem entre os dias 10 e 28 de outubro e serão operados majoritariamente com aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 clientes. Com a operação complementar, serão ofertados mais de 7 mil assentos adicionais para Navegantes no período.

“Por meio de Viracopos e de BH, nossos principais hubs, conseguimos conectar o aeroporto de Navegantes com toda a malha aérea da Azul, levando os turistas para essa que é considerada uma das maiores festas germânicas do mundo. O reforço será essencial para suprir o aumento de demanda previsto de Clientes que vão para a Oktoberfest”, comemora Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

Os voos já estão disponíveis no site da Azul, na central de vendas ou nas agências de viagens parceiras.

Sobre a Oktoberfest

A 39ª edição da Oktoberfest ocorre de 9 a 27 de outubro de 2024 e terá atrações nacionais e internacionais, como a dupla Israel e Rodolfo, o DJ Pedro Sampaio, Banda Jammil, Thiago Martins, e o grupo de pagode Menos é Mais. O evento acontece na Vila Germânica, que tem 40 mil metros e fica aberta durante o ano todo como uma réplica de um vilarejo alemão

A Oktoberfest teve origem em Munique, na Alemanha. A festa foi promovida pela primeira vez no início do século XIX, a partir do casamento do rei Ludwig I, na época ainda príncipe, com a princesa Theresa de Sachsen-Hildburghausen. A comemoração fez tanto sucesso que as tradicionais tendas existem até hoje, mas não somente no país germânico. Em Blumenau, ela é realizada desde 1984, quando uma enchente causou destruição na região. Neste momento, a Oktoberfest foi essencial para recuperar a economia e a confiança da cidade.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.