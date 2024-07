Azul terá novos voos para Canoas Em agosto, a cidade gaúcha terá aumento na frequência de voos para Campinas (SP), além de um voo para o Aeroporto Internacional de Guarulhos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/07/2024 - 19h50 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Azul: novos voos para Canoas (RS) Luis Alberto Neves

A partir de agosto, a Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, terá mais dois voos a partir da base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. Com a ampliação, a Companhia passará de 93 voos mensais para 155, sendo a empresa com a maior frequência para a cidade gaúcha.

Além do reforço na rota existente para Viracopos, em Campinas, um dos novos voos conectará a base aérea de Canoas com o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A saída de Canoas será às 22h20, com chegada em Guarulhos a 0h05. Já o retorno acontece a 01h05 e pousa em Canoas às 3h. O segundo voos decola do aeroporto de Viracopos às 19h35, pousando em Canoas às 21h20. O retorno acontece às 4h, com chegada em Campinas às 5h45. Ambos serão operados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 Clientes.

Para Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, a ampliação é mais um passo para a recuperação do estado. “É um aumento expressivo muito importante na nossa estratégia de conectar o Rio Grande do Sul, depois do fechamento do aeroporto Salgado Filho, ao restante do país, inclusive com voos para diversas cidades do interior do estado”.

Importante ressaltar que, desde o dia 15 de julho, o local de embarque e desembarque dos voos passou a ser no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, de onde é feito deslocamento por via terrestre. A Azul orienta que os clientes se apresentem no local com antecedência de 3 horas ao horário da decolagem, já que o check-in será encerrado 90 minutos antes das partidas dos voos. Os passageiros não devem se dirigir diretamente à base aérea.

Publicidade

Os voos já estão disponíveis no site da Azul, na central de vendas ou nas agências de viagens parceiras.

Sobre a Azul

Publicidade

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.