Azul terá voos extras de Carnaval para Fortaleza partindo de Viracopos Voos foram planejados para atender à alta demanda no período de folia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul: voos extras para Fortaleza durante o Carnaval Guilherme Ramos

A Azul iniciou as vendas de dez voos extras para o Carnaval 2025 em Fortaleza, entre 4 e 7 de março (de terça a sexta-feira), no período da tarde. São oito voos adicionais – considerando ida e volta – partindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, o maior hub da companhia e outros dois (ida e volta) partindo do aeroporto de Confins/BH Airport, em Belo Horizonte (MG), segundo maior hub da empresa, rumo à capital cearense.

Os voos são ideais para quem pretende aproveitar as praias durante a folia e a Quarta-Feira de Cinzas, esticando até o fim de semana. As rotas foram planejadas para atender à alta demanda do período e facilitar o acesso dos Clientes aos principais destinos turísticos do Nordeste.

“Fortaleza é um dos destinos turísticos mais movimentados no Carnaval, tornando-se uma rota estratégica para a companhia por atrair muitos turistas brasileiros e estrangeiros. Estamos ampliando nossa oferta para garantir mais opções e flexibilidade aos nossos clientes, além de contribuir para a conectividade e o fortalecimento do turismo regional”, destacou Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

‌



Voos de Carnaval em todo o Brasil

A Azul disponibilizará mais de 46 mil assentos extras em mais de 290 operações adicionais para o Carnaval de 2025, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte das operações será direcionada ao Nordeste, tradicionalmente um dos destinos mais procurados do feriado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.