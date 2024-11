Azul terá voos fretados para a final da Libertadores Companhia levará torcedores para Buenos Aires com voos saindo de Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/11/2024 - 18h29 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h56 ) twitter

Partida entre Atlético Mineiro e Botafogo acontece em 30 de novembro Foto: Divulgação

A Azul traz uma novidade para os torcedores do Botafogo e do Atlético Mineiro. Mesmo não operando voos comerciais regulares para Buenos Aires, entre os dias 27 e 30 de novembro, a companhia aérea fará oito voos com destino à capital da Argentina, onde acontecerá a partida da final da Libertadores da América entre os dois times brasileiros.

Os voos são fretados para agências de viagens especializadas em turismo esportivo, sendo sete com saída de Belo Horizonte / Confins (MG) e um do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), para atender ao público que vai assistir ao jogo. Por serem fretados, os voos não

estão disponíveis para comercialização nos canais de vendas da Companhia, e devem ser adquiridos diretamente nos parceiros.

“É um serviço que oferecemos que poucos conhecem, mas os fretamentos particulares podem ser realizados, inclusive, para aeroportos que geralmente a Azul não tem voos comerciais. Essa parceria com as agências de viagens vai oferecer toda a nossa experiência

Azul para os Clientes que vão prestigiar o jogo da final da Libertadores”, comenta Antonio Américo, diretor Comercial da Azul.

Serviços de fretamento aéreo:

‌



Quem tiver interesse sobre voos fretados, pode consultar opções e solicitar orçamentos pelo e-mail: fretamento@voeazul.com.br

