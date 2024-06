Azul transportou 2.752 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul

Alto contraste

Azul: transporte de 2.752 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul (Divulgação Azul Linhas Aéreas)

A Azul, a maior companhia aérea em número de voos diários e destinos atendidos no Brasil, transportou cerca de 2.752 toneladas de itens essenciais, tais como água, roupas, cobertores, absorventes, fraldas e soro fisiológico. As contribuições foram levadas para a região a partir de uma operação logística organizada pela companhia, que envolveu o modal aéreo, com a diversificada frota da Azul, terrestre e marítimo. Há ainda 209 toneladas de doações nos aeroportos aguardando distribuição.

Foram contabilizados 34 voos, dos quais 12 foram realizados em aeronaves E1 e ATR, com destinos às cidades de Santa Maria (RS), Florianópolis (SC), Caxias do Sul (RS) e Canoas (RS). Outros 22 voos foram conduzidos pela Azul Conecta, braço da empresa responsável pelos voos regionais, utilizando aeronaves do modelo Cessna Grand Caravan, que têm capacidade de transportar até uma tonelada por voo. Estes voos atenderam aos aeroportos de Belém Novo, Águas Claras, Eldorado do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e Santa Rosa. Além disso, a companhia organizou o transporte de médicos, bombeiros e imprensa. “Desde o início da crise, a Azul esteve dedicada em prestar assistência às cidades afetadas, utilizando nossa extensa rede de voos e o apoio de nossos Tripulantes para garantir que a ajuda chegue rapidamente a quem precisa”, declarou Fábio Campos, Diretor Institucional da Azul.

Mobilização pelo Rio Grande do Sul A Azul foi responsável por montar 500 pontos de coleta de doações em todo o país, incluindo aeroportos e lojas da Azul Viagens e Azul Cargo. Além disso, mobilizou voluntários e Tripulantes para auxiliar na organização e logística das doações. Os donativos são recebidos no aeroporto de Viracopos, em Campinas, de onde partem os voos para Canoas e, subsequentemente, são distribuídos pelo Rio Grande do Sul.

Também criou um Fundo Social Humanitário, contando com o apoio do banco Itaú, que contribuiu com uma doação de R$ 5 milhões. O fundo tem como finalidade financiar o transporte de suprimentos e a realização de voos adicionais para o deslocamento de profissionais essenciais, Tripulantes e pessoas impactadas.

As doações, sempre em espécie e sem valor mínimo, poderão ser efetuadas via transação bancária. Os dados da conta são: Banco Itaú, Ag. 0910, C/C 0099704-8, Associação Voar, CNPJ 35094152/0001-85.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

