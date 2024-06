Azul traz emoção, garra e desejo de “voar” em campanha com atletas olímpicos Filme lançado hoje, em parceria com a agência Africa Creative, celebra campanha de patrocínio da companhia aérea ao Comitê Olímpico do Brasil

Azul: emoção, garra e desejo de “voar” em campanha com atletas olímpicos (Divulgação Azul Linhas Aéreas)

Mantendo a sua posição como a companhia aérea que mais acredita, conecta e investe no Brasil, a Azul, maior empresa em número de voos e cidades atendidas no país, lança hoje uma campanha feita em parceria com a agência Africa Creative, estrelada por atletas que disputarão o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris e são patrocinados pela empresa: Flávia Saraiva, Gustavo Bala Loka, Diana Alecrim, Isaac Souza e Alison dos Santos.

O filme com slogan “Azul, patrocinadora oficial do time que voa”, gravado no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro (RJ), celebra a essência de voar em todas as suas formas nos Jogos Olímpicos: saltando, pedalando, mergulhando, sobre barreiras e até no vôlei. Com referências a cada esporte praticado pelos atletas, o filme destaca ainda que “feliz é quem consegue voar, voar por horas ou por milésimos de segundos, é quem voa para muitos destinos ou muda o seu com um único voo”. A produção traz também referências que conectam a viagem de avião com a prática de esporte e como a “felicidade de quem voa” está presente em todas essas ocasiões.

“A Azul, que há mais de 15 anos conecta todos os cantos do Brasil com o mundo, e que tem o mapa do país estampado em todas as suas aeronaves, não poderia deixar de apoiar os atletas neste momento tão importante de suas carreiras. Valorizamos as belezas naturais e a cultura do Brasil, que é tão rica, diversa e enriquecedora. A felicidade está em voar, seja a bordo de um dos nossos aviões ou no pódio para trazer uma medalha ao país”, destaca Daniel Bicudo, diretor de Marketing da Azul. O filme, que celebra o patrocínio da companhia aérea ao Comitê Olímpico do Brasil, será exibido em canais por assinatura e estará disponível também nas redes sociais da Azul e no sistema de entretenimento de bordo da companhia. Assista aqui .

Gustavo Bala Loka, campeão de BMX (Divulgação Azul Linhas Aéreas)

Além do filme, a campanha inclui depoimentos dos atletas parceiros contando suas histórias de vida e de superação (um dos fatores de escolha destes atletas para representar os valores da Azul) e a nomeação do influenciador Fred Bruno como embaixador oficial. O youtuber criará conteúdos exclusivos durante os Jogos Olímpicos, incluindo na Casa Brasil, o espaço do Comitê Olímpico do Brasil em Paris. Além disso, o site oficial conta com uma landing page personalizada e a marca também incentiva o uso da hashtag #VOAtimeBR nas redes sociais para engajar os fãs de esportes em conversas sobre o evento.

“Nós, da Africa Creative, estamos muito felizes em fazer parte desta jornada inspiradora que conecta a Azul com os valores do esporte e do espírito olímpico. E, como uma marca brasileira que apoia e incentiva o time Brasil, queremos mostrar que o voo vai além das aeronaves: é sobre sonhos, conquistas e a determinação de ir sempre além”, finaliza Veronica Gordilho, co-COO da Africa Creative.

Publicidade

Publicidade

SOBRE AFRICA CREATIVE:

A Africa Creative é uma das agências de publicidade mais criativas e inovadoras do mundo, responsável pelas contas de valiosas marcas brasileiras como Itaú, Petrobrás, Vivo, Natura e Brahma. A agência conta com premiações internacionais por suas campanhas icônicas. Líder absoluta por 16 anos em todos os rankings do Agency Scopen, que avalia agências no mundo inteiro, é considerada por executivos mundiais entre os Top 5 parceiros para enfrentar seus desafios de futuro (Scopen Agency, 2022). A Africa também é a terceira maior agência em compra de mídia do País, contribuindo para a movimentação da economia da criatividade brasileira (Cenp, 2022).

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, tendo aproximadamente 850 voos diários, para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de aproximadamente 160 aeronaves e mais de 15.000 tripulantes, a Azul possui mais de 240 rotas. Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento.









