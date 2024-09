Azul ultrapassou 12 milhões de clientes em mais de 133 mil voos a partir do Aeroporto de Brasília Companhia completa 14 anos na capital federal, e reforça sua trajetória operacional significativa no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/09/2024 - 16h23 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Azul: 12 milhões de clientes em mais de 133 mil voos a partir do Aeroporto de Brasília Divulgação Azul

A Azul, líder em número de voos e destinos no Brasil, comemora 14 anos de operações a partir do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek. Desde o início de suas atividades, em agosto de 2010, a companhia já realizou mais de 133 mil voos e transportou aproximadamente 12,5 milhões de Clientes em várias rotas no país.

Recentemente, com o propósito de fortalecer a conectividade aérea na região, a Azul expandiu sua malha de destinos a partir de Brasília, acrescentando três novas rotas nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Em fevereiro deste ano, a companhia lançou o serviço que conecta a capital à Belém (PA) e em dezembro de 2023, iniciou suas operações em Natal (RN), seguido por Congonhas (SP) em março do ano passado.

Ao longo destes 14 anos, a companhia tem oferecido uma ampla variedade de destinos partindo da capital federal. Além dos mencionados, a Azul atende também a outros quatro destinos a partir de Brasília: Cuiabá (MT), Recife (PE), Belo Horizonte (MG) e Viracopos (SP), sendo os três últimos os principais hubs de conexão da companhia.

“Comemorar os 14 anos de operações nesta região reitera o compromisso da Azul com o desenvolvimento e a conectividade da capital federal a outras importantes metrópoles brasileiras. A data reforça, sobretudo, o compromisso com a regionalização da nossa malha, criando muito mais oportunidades a clientes de todo o país”, destaca Vitor Silva, gerente de Planejamento e Estratégia de Malha da Azul.

‌



Além de se posicionar como um centro político e cultural de extrema importância no país, Brasília desempenha um papel fundamental na conectividade de outros estados à capital federal. O Aeroporto Internacional de Brasília é uma peça-chave na infraestrutura nacional de transporte aéreo, atuando como ponto de partida e chegada para milhões de passageiros anualmente.

“O Aeroporto de Brasília tem imenso orgulho de fazer parte da história da Azul, nestes 14 anos, ajudando a transformar viagens em experiências. Esta parceria nos permite atuar cada dia mais focados num melhor atendimento aos usuários e tripulantes da companhia”, disse Juan Djedjeian, vice-presidente da Inframerica.

‌



Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, aproximadamente mil voos diários, para 160 destinos. Com uma frota operacional com mais de 160 aeronaves e mais de 16.000 tripulantes, a Azul possui mais de 300 rotas diretas em voo regionais, domésticos e internacionais. Em 2022, a Azul foi eleita a companhia aérea mais pontual do mundo, segundo o relatório OnTime Performance-OTP Review da Cirium – a principal referência mundial de dados operacionais do setor. Além disso, em 2020, conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa brasileira a receber ambos os reconhecimentos.