Azul vai transportar mais de 700 mil Clientes a partir do BH Airport Companhia bateu recorde de Clientes mensais no aeroporto mineiro

Azul é a maior operadora do BH Airport, com cerca de 70% dos pousos e decolagens

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, estima transportar, durante as férias de julho, cerca de 740 mil passageiros a partir do BH Airport para diversos destinos que a empresa opera. O BH Airport é o segundo principal hub da Azul, que também é a maior operadora do aeródromo.

Dos Clientes que vão embarcar com a Azul em julho em Confins, cerca de 650 mil são de voos regulares e cerca de 80 mil de voos extras preparados pela companhia para o período. A maioria voa para destinos domésticos, mas cerca de 7 mil vão para o exterior.

Do total de pousos e decolagens que são esperados em julho no BH Airport, quase 7 mil são de aeronaves da Azul, o que significa 70% de toda operação do aeroporto. Para o período das férias de julho, a companhia preparou 624 partidas extras no mês, sendo as principais rotas: Porto Seguro (BA), Vitória (ES), Ilhéus (BA) e Rio de Janeiro (RJ).

“A Azul apostou no Aeroporto de Confins como um de seus principais centros de atuação no país, e hoje oferecemos voos para dezenas de destinos possíveis, e somos seu principal operador. Belo Horizonte se tornou um hub estratégico para o crescimento da companhia”, comenta Vítor Silva, Gerente Geral de Planejamento e Estratégia da Azul.

A partir do BH Airport, os Clientes podem se conectar com outros 55 destinos, como Brasília, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, além de voos internacionais como Orlando, nos Estados Unidos, e Curaçao, no Caribe.

“O período das férias escolares de julho é sempre mais movimentado, mas em 2024 nossa expectativa é ainda mais positiva, em relação ao ano passado. Isso tem a ver com a melhora do cenário no setor de turismo, mas também com a nossa oferta crescente de destinos. Nesse sentido, temos a alegria de ter uma operação muito forte da Azul no BH Airport, essa companhia que só cresce e contribui significativamente para a conexão dos mineiros com o Brasil e o mundo”, afirma o COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes.

Belo Horizonte - Curaçao

Em junho, a Azul completou o primeiro aniversário de suas operações em Curaçao, marcando um ano de sucesso e crescimento. Desde o lançamento do voo, a companhia transportou mais de 22 mil Clientes, reforçando seu compromisso em conectar pessoas e proporcionar experiências inesquecíveis.

Durante esse período, a Azul realizou 167 voos entre Belo Horizonte (CNF) e Curaçao, inicialmente com uma frequência semanal. Em resposta à crescente demanda, em apenas quatro meses, a companhia dobrou a frequência para dois voos semanais a partir de outubro de 2023. A expansão ampliou as opções de viagem para os Clientes e reforçou o papel de Belo Horizonte como o segundo principal hub estratégico de conexão. A média de ocupação dos voos está acima de 70%.

Os voos decolam aos sábados e quartas-feiras, às 13h da capital mineira, e chegam na ilha caribenha às 18h. Já os retornos acontecem aos domingos e quintas-feiras, saindo às 9h de Curaçao, com chegada às 16h em Belo Horizonte.

Belo Horizonte - Manaus

A partir de 7 de agosto começa a operação da nova rota da Azul, ligando a capital mineira com Manaus (AM), com voos diários e diretos. O trecho já está disponível para venda.

Os voos serão operados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 Clientes. A aeronave decola diariamente às 22h45 de Confins, em Belo Horizonte, e pousa às 01h10 na capital amazonense. Já no sentido contrário, a aeronave sai às 3h de Manaus e chega às 7h20 no BH Airport.

“Hoje somos a maior companhia aérea em número de destinos atendidos nos estados de Minas gerais e Amazonas. Estamos empolgados em oferecer mais uma ligação direta da região amazônica com o Sudeste, com todo o conforto e experiência do Cliente que a Azul proporciona”, finaliza Vitor.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro