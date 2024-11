Azul Viagens dá a largada para a 10ª edição da Corrida Bonito 21K Pacotes atraem clientes que desejam conhecer, em dezembro, com tênis de corrida e muita disposição, as belezas do paraíso ecológico em Mato Grosso do Sul Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/10/2024 - 16h19 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h19 ) twitter

Vem aí a 10ª edição da Corrida Bonito 21K Gleison Nascimento / Azul Viagens

A Azul Viagens, que tem uma equipe dedicada ao Turismo de entretenimento, lança mais um produto para os fãs de corrida que desejam testar seus limites nas pistas com as paisagens mais deslumbrantes pelo país. Desta vez, o destino escolhido é Bonito, o paraíso ecológico no Mato Grosso do Sul que promove a tradicional Corrida Bonito 21K – o maior evento esportivo do estado, em sua 10ª edição, nos dias 6 e 7 de dezembro.

Os pacotes – já à venda no site oficial e nas lojas da Azul Viagens e agências parceiras – incluem os ingressos para os circuitos de 5 K, 10 K e meia maratona 21K, kit para o atleta, hospedagem e serviço de transfer, com passagens para pouso diretamente em Bonito ou em Campo Grande, município localizado a 260 Km da cidade-sede da Corrida. Mas é possível personalizar essa experiência – tanto para quem vai correr quanto para os acompanhantes.

“Com a expertise da Azul Viagens em Bonito, podemos proporcionar um pacote que inclua também passeios e atrações imperdíveis durante os quatro dias de viagem sugeridos para quem vai aproveitar o fim de semana da Corrida. O objetivo é ajudar o nosso Cliente a unir a sua paixão pelo esporte com um momento inesquecível com a família ou os amigos. E essa é só mais uma opção dentro da cartela de produtos que lançamos neste ano envolvendo o Turismo de entretenimento”, explica Giulliana Mesquita, gerente de Produtos e Negócios da Azul Viagens.

Pacotes para todos os fãs

No caso dos fãs de corrida, para se ter uma ideia das opções, há pacotes de outubro até janeiro que incluem ingressos para importantes circuitos e em lugares paradisíacos e desejados: Trancoso Running, em 19 de outubro; Maratona 21k Noronha, em 30 de novembro, e para RunDisney, em janeiro de 2025. Sobre esta última experiência, aliás, a Azul Viagens é a única operadora, graças à parceria da Azul com a Walt Disney World, a oferecer pacotes exclusivos e personalizados para essa corrida.

Mas não é só. A expectativa é de que até o final do ano e para 2025 outros eventos possam mobilizar fãs de todo tipo de lazer – e não só de corrida. O objetivo é atrair Clientes fãs de outros esportes, de música, de shows e de outras formas de entretenimento. “Para cada novo produto, a Azul Viagens deve investir para preparar os agentes de viagem e escolher os melhores parceiros e ideias para planejar cada pacote de acordo com o fã da vez”, conclui Giulliana.

Sobre a Azul Viagens

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. Com forte presença no Brasil, oferece grande variedade de roteiros turísticos e seus pacotes contam com a grande capilaridade da malha aérea da Azul: são mais de 160 destinos entre domésticos e internacionais. Atualmente, a Azul Viagens detém mais de 100 lojas distribuídas pelo Brasil e no exterior, em cidades como: Campinas (Shopping Dom Pedro e Campinas Shopping), Jundiaí Sorocaba, Piracicaba, Santa Bárbara d ́Oeste, Hortolândia, Limeira, Indaiatuba, São José do Rio Preto e São Paulo (Shopping Eldorado, Shopping Tamboré e Ibirapuera), além de contar com representantes em todo o Brasil. Seguindo as premissas da Azul de baixo custo e alta qualidade de serviços, a operadora oferece preços bastante atrativos e atua nos principais destinos turísticos do Brasil e do Mundo. A Azul Viagens também oferece mais de 140 mil hotéis em todo o mundo, e conta com a oferta exclusiva de pacotes para Fort Lauderdale/Miami e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. A operadora também é parceira seleta da Disney, Universal e Seaworld, além de outros parques na Flórida, oferecendo a seus Clientes pacotes completos com hospedagem, ingressos e alimentação para estes destinos.

