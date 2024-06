Azul Viagens lança, em Recife, campanha que vai levar os melhores agentes de viagens para Curaçao Operadora da Azul anunciou a quarta edição do “Agente Tá On - Por Esse Céu Azul de Prêmios”, que motiva o trabalho, incentiva e valoriza os agentes que forem destaque no ano

Azul Viagens: evento com mais de 300 profissionais do Turismo na capital pernambucana (Vinicius Magalhaes)

A Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, reuniu nesta sexta-feira, 14, no Centro de Eventos de Recife, mais de 300 agentes de viagens para lançar oficialmente a edição de 2024 da campanha “Agente Tá On - Por Esse Céu Azul de Prêmios”. Para quem quiser acompanhar a live de lançamento, basta clicar aqui.‌‍

Esta é a quarta edição da campanha de incentivo da operadora de Turismo da Azul, que visa premiar os profissionais que mais se destacarem ao longo do ano. Pela ação, os agentes de viagens que conseguirem acumular o maior número de pontos até 31 de dezembro de 2024 serão contemplados com prêmios em dinheiro, pontos no programa Azul Fidelidade, além de uma viagem de celebração para Curaçao, uma ilha paradisíaca no Caribe, durante o mês de março de 2025.‌‍

Os critérios para premiação dos agentes levarão em conta quatro grupos (clusters): Agências Multimarcas, Lojas Azul Viagens, Lojas Store in Store e Call Center. Nos grupos Agências Multimarcas e Lojas da operadora, haverá, ainda, uma separação em subgrupos, que dividirá os participantes de acordo com sua localização geográfica, com o objetivo de equalizar ainda mais a competição entre os profissionais. Para participar, basta se inscrever em agentetaon.com.br ou consultar o Representante Comercial Azul Viagens de sua região.‌‍

Cada venda de serviço ou produto Azul Viagens – passagem aérea, hospedagem, locação de carros, ingressos para atrações, experiências, traslados, entre outros – corresponderá a pontos que variam de 1 a 10. Ao final da ação, em 31 de dezembro de 2024, serão reconhecidos os melhores em vendas de cada um dos subgrupos.‌‍

“Campanha dentro da campanha”

Todos os meses, serão estabelecidas diferentes campanhas, estipuladas e divulgadas pela operadora de Turismo da Azul. Serão adotadas mecânicas em diversas ações que estarão disponíveis na plataforma e serão divulgadas nos canais oficiais da operadora. Por exemplo, campanha de aceleradores: os 3 primeiros agentes de cada cluster ganharão 10.000 pontos no Azul Fidelidade.‌‍

E o grande diferencial deste ano é a premiação por “engajamento”. Os agentes mais engajados, que atingirem as metas estabelecidas pela operadora, ganharão números da sorte para concorrer à viagem de celebração em Curaçao.‌‍

“É com grande entusiasmo que lançamos a edição 2024 da nossa campanha ‘Agente Tá On’. Esta iniciativa é uma oportunidade fantástica para reconhecer e recompensar os esforços dos nossos agentes de viagens, que são fantásticos e essenciais para o sucesso da Azul Viagens”, destacou Ricardo Bezerra, gerente comercial da operadora.

