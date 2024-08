Azul Viagens terá 2,7 mil voos dedicados nas férias de verão, 140% a mais em relação ao ano passado Interior de São Paulo e Minas Gerais se destacam entre as origens dos turistas, enquanto estados do Nordeste serão os destinos mais procurados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2024 - 16h34 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h34 ) ‌



Azul Viagens: 2,7 mil voos dedicados nas férias de verão Luis Alberto Neves

A Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, terá um aumento de 140% dos seus voos dedicados para a alta temporada de verão, com 2.764 voos no período entre 7 de dezembro de 2024 até 2 de fevereiro de 2025. Com isso, a Companhia mais que dobra a sua operação em comparação com o ano passado, quando teve 1.142 voos dedicados para a Azul Viagens, que também são comercializados nos canais oficiais da Azul.

O interior do estado de São Paulo e Minas Gerais serão os grandes destaques entre as origens dos voos, serão 656 operações saindo de cidades como Campinas (SP), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG), Ribeirão Preto (SP), Presidente Prudente (SP) e Bauru (SP), representando 24% dos voos totais.

Para Ricardo Bezerra, gerente Comercial da Azul Viagens, a malha foi consolidada com base em dados históricos. “O interior de Minas e São Paulo apresentam grande procura e essa demanda vem crescendo nos últimos anos. Com a parceria dos voos dedicados para a Azul Viagens, conseguimos contribuir com tarifas mais acessíveis, o que aquece a demanda e estimula ainda mais a venda de pacotes”, comenta Ricardo.

Já entre os destinos, novamente as cidades do litoral do Nordeste receberão o maior fluxo de turistas, serão 1.339 voos para a região, 48% dos voos do período, com destaque Maceió (AL), Recife (PE), Porto Seguro (BA), Natal (RN), Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB).

‌



Giulliana Mesquita, gerente de Produtos e Negócios da Azul Viagens, destaca os benefícios que os voos trarão aos clientes. “Os voos dedicados oferecem mais comodidade, pois saem de cidades, por exemplo, do interior de São Paulo, indo direto, sem conexões, para o seu destino, que pode ser uma capital do Nordeste. Estamos sempre de olho no mercado e monitorando novas opções e tendências, para que possamos investir cada vez mais em novos destinos e origens, além de ajudar a desenvolver o turismo em muitas cidades com grande potencial”, afirma Giulliana.

Sobre a Azul Viagens

‌



A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. Com forte presença no Brasil, oferece grande variedade de roteiros turísticos e seus pacotes contam com a grande capilaridade da malha aérea da Azul: são mais de 160 destinos entre domésticos e internacionais. Atualmente, a Azul Viagens detém mais de 100 lojas distribuídas pelo Brasil e no exterior, em cidades como: Campinas (Shopping Dom Pedro e Campinas Shopping), Jundiaí Sorocaba, Piracicaba, Santa Bárbara d ́Oeste, Hortolândia, Limeira, Indaiatuba, São José do Rio Preto e São Paulo (Shopping Eldorado, Shopping Tamboré e Ibirapuera), além de contar com representantes em todo o Brasil. Seguindo as premissas da Azul de baixo custo e alta qualidade de serviços, a operadora oferece preços bastante atrativos e atua nos principais destinos turísticos do Brasil e do Mundo. A Azul Viagens também oferece mais de 140 mil hotéis em todo o mundo, e conta com a oferta exclusiva de pacotes para Fort Lauderdale/Miami e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. A operadora também é parceira seleta da Disney, Universal e Seaworld, além de outros parques na Flórida, oferecendo a seus Clientes pacotes completos com hospedagem, ingressos e alimentação para estes destinos.