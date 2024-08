Azul Viagens terá mais de 550 voos do interior de São Paulo para treze destinos pelo país na alta temporada Os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e o de São José do Rio Preto receberão o maior número de operações, com 112 e 264, respectivamente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2024 - 16h03 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Azul Viagens: 551 voos durante a alta temporada, partindo de cinco mercados de origem Luis Alberto Neves

A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, anuncia o aumento das ofertas de voos dedicados partindo das cidades do interior de São Paulo durante o período de alta temporada, que inicia no dia 7 de dezembro de 2024 e encerra em 2 de fevereiro de 2025.

Serão oferecidos 551 voos durante a alta temporada, partindo de cinco mercados de origem: Campinas, principal hub da Azul no Brasil, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru e Presidente Prudente A maior parte da operação será para as cidades nordestinas mais procuradas durante o verão, João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador, Porto Seguro e Ilhéus (BA). Porém, o aeroporto de Viracopos terá operações adicionais para o Centro-Oeste, em Campo Grande e Corumbá, e para o Sul, nas cidades de Foz do Iguaçu (PR), Navegantes (SC) e Florianópolis (SC).

“As cidades no interior de São Paulo são conhecidas pela força econômica e têm uma importância como centro de origem no turismo. São clientes que querem viajar cada vez mais pelo Brasil e nós temos uma malha aérea com a capilaridade e a flexibilidade necessárias para atender essa demanda. Temos orgulho de conectar cada dia mais as regiões de um país tão grande e culturalmente rico como o nosso”, afirmou Ricardo Bezerra, gerente comercial da Azul Viagens.

Os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e o de São José do Rio Preto receberão o maior número de voos, com 112 e 264, respectivamente. Em relação aos destinos, os campeões no número de operações saindo das duas cidades são Maceió, Recife e Porto Seguro, rotas tradicionais no verão.

‌



Azul Viagens na alta temporada

A Azul Viagens terá um aumento de 140% dos seus voos dedicados para a alta temporada de verão, com 2.764 voos. Com isso, a Companhia mais que dobra a sua operação em comparação com o ano passado, quando teve 1.142 voos dedicados para a Azul Viagens, que também são comercializados nos canais oficiais da Azul.

‌



Sobre a Azul Viagens

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. Com forte presença no Brasil, oferece grande variedade de roteiros turísticos e seus pacotes contam com a grande capilaridade da malha aérea da Azul: são mais de 150 destinos entre domésticos e internacionais. Atualmente, a Azul Viagens detém mais de 60 lojas distribuídas pelo Brasil e no exterior, em cidades como: Campinas (Shopping Dom Pedro e Campinas Shopping), Jundiaí Sorocaba, Piracicaba, Santa Bárbara d ́Oeste, Hortolândia, Limeira, Indaiatuba, São José do Rio Preto e São Paulo (Shopping Eldorado, Shopping Tamboré e Ibirapuera), além de contar com representantes em todo o Brasil. Seguindo as premissas da Azul de baixo custo e alta qualidade de serviços, a operadora oferece preços bastante atrativos e atua nos principais destinos turísticos do Brasil e do Mundo. A Azul Viagens também oferece mais de 140 mil hotéis em todo o mundo, e conta com a oferta exclusiva de pacotes para Fort Lauderdale/Miami e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. A operadora também é parceira seleta da Disney, Universal e Seaworld, além de outros parques na Flórida, oferecendo a seus Clientes pacotes completos com hospedagem, ingressos e alimentação para estes destinos.