Azul Viagens ultrapassa a marca de 1 milhão de clientes transportados em voos dedicados neste ano Operadora de Turismo da Azul registra crescimento de 83% no número de passageiros transportados em comparação a 2023, com destaque para rotas estratégicas no Nordeste Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/08/2024 - 18h16 (Atualizado em 19/08/2024 - 18h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Azul Viagens: 1 milhão de clientes transportados em voos neste ano Luis Alberto Neves

A Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, celebrou um marco significativo em 2024 ao transportar mais de 1 milhão de Clientes em voos dedicados, reafirmando sua posição como líder no setor no Brasil. Esse crescimento representa um aumento de 83% em relação ao período de julho de 2023 a julho de 2024, quando o número de clientes transportados saltou de 546.141 para 1.000.079.

As cidades de Maceió, capital alagoana e, Porto Seguro, município situado no litoral sul da Bahia, se destacaram por receber o maior volume de clientes da Azul Viagens em 2024, reforçando a popularidade desses destinos entre os viajantes.

“Esse número expressivo é o resultado da nossa dedicação em oferecer aos clientes não apenas uma viagem, mas uma experiência completa, onde cada detalhe é pensado para proporcionar momentos inesquecíveis,” afirma Giulliana Mesquita, gerente de Produtos e Negócios da Azul Viagens. “Desde a escolha dos destinos até os serviços oferecidos durante a viagem, buscamos sempre superar as expectativas e garantir que nossos Clientes vivam o melhor do turismo.”

Em 2024, a Azul Viagens operou cerca de 8 mil voos dedicados, consolidando sua presença em importantes rotas turísticas. Ricardo Bezerra, gerente Comercial da Azul Viagens, atribui esse sucesso ao trabalho incansável dos agentes de viagens. “”Esses profissionais, nossos parceiros pelo país, desempenham um papel fundamental em nosso crescimento. Eles têm sido capazes de oferecer pacotes que se alinham perfeitamente aos desejos e necessidades dos nossos clientes. Nosso sucesso é, em grande parte, resultado do esforço e da expertise desses profissionais.”

‌



Alta temporada de verão

As cidades de Maceió e Porto Seguro, além de serem os dois destinos que mais receberam clientes em voos dedicados da Azul Viagens em 2024, serão municípios que terão incrementos significativos para a alta temporada de verão. A capital alagoana terá um aumento de 84% no número de assentos disponíveis, enquanto Porto Seguro verá um incremento de 63%, ambos com previsão de receber voos partindo de diversas regiões do país, incluindo o Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, o que reflete a forte demanda por esses destinos no período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025.

‌



Sobre a Azul Viagens

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. Com forte presença no Brasil, oferece grande variedade de roteiros turísticos e seus pacotes contam com a grande capilaridade da malha aérea da Azul: são mais de 160 destinos entre domésticos e internacionais. Atualmente, a Azul Viagens detém mais de 100 lojas distribuídas pelo Brasil e no exterior, em cidades como: Campinas (Shopping Dom Pedro e Campinas Shopping), Jundiaí Sorocaba, Piracicaba, Santa Bárbara d ́Oeste, Hortolândia, Limeira, Indaiatuba, São José do Rio Preto e São Paulo (Shopping Eldorado, Shopping Tamboré e Ibirapuera), além de contar com representantes em todo o Brasil. Seguindo as premissas da Azul de baixo custo e alta qualidade de serviços, a operadora oferece preços bastante atrativos e atua nos principais destinos turísticos do Brasil e do Mundo. A Azul Viagens também oferece mais de 140 mil hotéis em todo o mundo, e conta com a oferta exclusiva de pacotes para Fort Lauderdale/Miami e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. A operadora também é parceira seleta da Disney, Universal e Seaworld, além de outros parques na Flórida, oferecendo a seus Clientes pacotes completos com hospedagem, ingressos e alimentação para estes destinos.

‌