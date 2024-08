Base Aérea de Florianópolis recebe exercício com KC-390 Millennium Exercício Técnico SAR KC-390 acontece até o dia 30/08 e é coordenado pelo Esquadrão Gordo, da Base Aérea do Galeão, do Rio de Janeiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/08/2024 - 17h55 (Atualizado em 30/08/2024 - 17h55 ) ‌



Base Aérea de Florianópolis: exercício com KC-390 Millennium Esquadrão Gordo

A Base Aérea de Florianópolis recebeu o Exercício Técnico SAR KC-390 que aconteceu entre os dias 15/08 e 30/08. A manobra utiliza a aeronave multimissão KC-390 Millennium operada pelo Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1°/1° GT) - Esquadrão Gordo - sediado na Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro (RJ).

No treinamento, cada tripulante treina um objetivo específico da sua função. Os pilotos aprendem a fazer os padrões de busca, os observadores aprendem técnicas de varredura visual, manuseio da porta especial de busca (janela com uma “bolha”), os operadores de equipamentos especiais manuseiam o POD, assim por diante.

A utilização do KC-390 Millennium representa um grande salto operacional nas missões de Busca, uma vez que é um vetor com maior performance e dispõe do POD Eletro-ótico, equipamento que permite a captação de imagens termais, designação laser para auxílio nos salvamentos, dentre outras tecnologias embarcadas que facilitam a busca.

O KC-390 Millennium é a plataforma de busca. Além de um equipamento chamado POD Eletro-óptico, que tem uma gama de recursos de imagem, designação laser e geração de imagem termal, utilizam-se os tripulantes (Observadores SAR) para a busca visual. Existem quatro pontos de observação, dispostos nas laterais da aeronave, de modo que esses observadores conseguem ter contato visual com o terreno durante todo o voo.

“Nosso objetivo aqui é o adestramento das tripulações para o desempenho de uma das mais nobres missões na Aviação de Transporte, que é a Busca e Salvamento (SAR). Como aeronave de asas fixas, atuamos na parte das buscas, em situações onde exista um objeto de busca, como, por exemplo, uma aeronave acidentada, uma embarcação à deriva ou homem ao mar. De acordo com a particularidade de cada sinistro, um padrão de busca pode ser mais eficaz que outro. O importante é que cada ponto da área de designação seja coberto pelas aeronaves. Como exemplo de padrões, treinamos o quadrado crescente, pente e rotas paralelas.”, explicou o piloto do Esquadrão Gordo, Capitão Aviador Wesclei Lins Pereira.

Essa atuação é geralmente acionada pelo SALVAERO ou SALVAMAR, assim que se configura algum sinistro com algum vetor que declarou emergência ou teve perda de contato radar e não chegou ao seu destino no tempo previsto. O órgão acionador da busca passa um briefing, contendo as informações e características que precisamos para identificação do objeto de busca, quantidade de pessoas a bordo, etc. Além disso, determinam as coordenadas geográficas para início e os padrões de busca que deverão ser empregados.

