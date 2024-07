Base Aérea do Recife será incorporada ao CINDACTA 3 Medida foi tomada em face de não mais existirem sediadas Unidades Aéreas em suas instalações Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 20h41 (Atualizado em 23/07/2024 - 20h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Base Aérea do Recife: Mudança de subordinação BARF

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, a partir de 24 de julho de 2024, ocorrerá a incorporação da Base Aérea do Recife (BARF) ao Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA 3), tal medida deve-se ao fato de não mais existirem sediadas Unidades Aéreas em suas instalações.

Fundamental destacar que a decisão tão somente implicará na transferência de subordinação, hoje, existente do Comando de Preparo (COMPREP) ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), mais especificamente ao CINDACTA 3, preservando-se toda a infraestrutura existente, sem que haja a movimentação de efetivo para outras localidades, havendo inclusive a manutenção histórica da denominação da OM, qual seja: a consagrada Base Aérea do Recife permanece estampada na entrada principal.

Mister, ainda, salientar que, não somente haverá a preservação de todas as instalações e efetivo, mas também há o planejamento para que atividades fundamentais de controle do espaço aéreo sejam a ela vinculadas, com a operação dos controles de aproximação de Maceió e de Aracaju, que passarão a operar a partir da Base, o que resultará em incremento do efetivo da Guarnição de Aeronáutica do Recife para o ano de 2025.

A FAB esclarece, por derradeiro, que a planejada mudança ampara-se nos importantes pilares de modernização da gestão pública, uma vez que agregará eficiência administrativa, gerando economia de recursos públicos, implementando importantes adequações operacionais de controle do espaço aéreo, sem que haja quaisquer perdas de sua fiel representatividade naquela cidade que sempre a acolheu, permanecendo nela sediado o Segundo Comando Aéreo Regional, responsável pelas atividades da Força Aérea no Nordeste brasileiro, sendo este comandado por Oficial-General de 3 estrelas.

Publicidade