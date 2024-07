Belize e United anunciam novo voo para a Cidade de Belize a partir de São Francisco sem escalas

‌



Um paraíso para amantes de aventura, cultura e natureza, Belize, na América Central, continua a atrair visitantes de todo o mundo em números recordes. Graças a este crescente interesse, o Belize Tourism Board (BTB) e a United Airlines anunciaram recentemente uma nova rota aérea sazonal e sem escalas entre o Aeroporto Internacional de São Francisco (SFO), na Califórnia, e o Aeroporto Internacional Philip Goldson (BZE) na Cidade de Belize. A partir de 21 de dezembro deste ano, os viajantes brasileiros que estiverem na Costa Oeste dos Estados Unidos poderão voar a partir da cidade californiana e desfrutar de uma maneira conveniente e ininterrupta de vivenciar a magia de Belize com esta nova rota.

“Belize tem o prazer de receber este novo voo direto de São Francisco com a United Airlines. A nova rota abre um mundo de possibilidades para viajantes que buscam aventura, relaxamento e imersão cultural em um destino extraordinário e único”, disse o Ministro do Turismo de Belize, Anthony Mahler.

Além de fornecer serviço direto do norte da Califórnia, a programação deste novo voo também permitirá conexões únicas de uma escala (em ambas as direções) da United para Belize a partir de cidades asiáticas como Taipei, Hong Kong e Cingapura, cidades europeias como Londres e Frankfurt, e até cidades do Pacífico Sul como Sydney e Melbourne.

Este será o quinto hub da United com voos diretos para Belize, já que a companhia aérea também opera vários voos diários de Houston, bem como voos sazonais de Nova York/Newark, Denver e Chicago. Novo serviço para São Francisco agora pode ser reservado em united.com .

O novo horário de voo é o seguinte:

21/12/24 a 6/01/25 e de 6/03/25 a 30/03/25

Partida: São Francisco às 12h30Chegada: Belize às 7h54 (6h54 durante o horário de verão)Partida: Belize às 10h15 (9h15/horário de verão)Chegada: São Francisco às 14h24Período: aos sábados

31/03/25 a 30/04/25 e 22/05/25 a 17/08/25

Saída: São Francisco às 13h10Chegada: Belize às 19h43Saída: Belize às 9h30Chegada: São Francisco às 14h24Período: SFO a BZE aos sábados / BZE a SFO aos domingos

Com suas paisagens naturais deslumbrantes, rico patrimônio cultural e pessoas amigáveis, Belize oferece uma experiência de férias como nenhuma outra. Então, para se preparar para uma experiência incrível, rumo a sua “Belicidade” neste pequeno paraíso na América Central.

Sobre o Conselho de Turismo de Belize

O Conselho de Turismo de Belize (BTB, na sigla em inglês) é um órgão estatutário do Ministério do Turismo e Relações da Diáspora de Belize e é governado por um Conselho de Administração nomeado pelo Ministro do Turismo e Relações da Diáspora. Trabalha em conjunto com membros do setor privado – incluindo a Associação de Hotéis de Belize, a Associação da Indústria de Turismo de Belize e a Associação Nacional de Operadores Turísticos de Belize. Dedica-se a construir o turismo da forma mais económica e ambientalmente sustentável. Parte das suas responsabilidades é promover Belize como um destino turístico de primeira linha. Entre o seu alcance ao mercado de viagens internacionais, comercializa as atrações únicas do país para viajantes, membros da indústria de viagens e meios de comunicação nos principais mercados. Também se dedica a desenvolver e implementar programas de turismo que ajudarão a fortalecer e fazer crescer a indústria turística de Belize; promover uma boa administração do destino; e incutir padrões de alta qualidade para acomodações e experiências de viagem. Para obter mais informações sobre o BTB e seus serviços, visite o site.

Sobre a TM Americas

Empresa líder em marketing de turismo internacional, especializada em destinos e atrações de classe mundial. Conta com uma equipe de profissionais trilíngues especializados em diferentes áreas: marketing, vendas, comunicação, marketing digital e posicionamento de marca. Sediada na Flórida, está presente no Brasil, Colômbia, México, Argentina e Canadá – abrangendo 18 países. | TM Americas é a agência de Promoção e Marketing Turístico do Conselho de Turismo de Belize (BTB).