BH Airport amplia experiência dos passageiros com QR Code que oferece dicas turísticas Parceria com a Gyde permite que passageiros testem solução com dicas e atrações de diversos destinos atendidos pelo terminal mineiro

A partir desse mês de junho, quem embarca e desembarca no BH Airport poderá utilizar gratuitamente um novo serviço para se informar sobre as atrações do seu destino, por meio da plataforma Gyde. Em diversos pontos das áreas de embarque e desembarque do terminal, o passageiro encontrará QR Codes que o direcionará para dicas turísticas de diferentes destinos nacionais e internacionais: basta escanear o QR Code e navegar pelo conteúdo.

O serviço é oferecido por meio de uma parceria com a Gyde, que enxergou no terminal mineiro o ambiente ideal para lançar e testar a nova tecnologia. Por meio do uso da inteligência artificial, o viajante pode escolher o destino que vai visitar e encontrar informações sobre pontos turísticos, shows, atrações artísticas, restaurantes, entre outros. A solução também oferece cupons de descontos exclusivos, inclusive em lojas do BH Airport.

O gestor de Operações e Segurança do BH Airport, Robson Freitas, destaca que a parceria demonstra o compromisso do aeroporto com as inovações voltadas para a experiência do cliente. “Estamos sempre em busca de soluções para oferecer a melhor jornada ao passageiro. Nesse sentindo, o BH Airport se coloca como um campo de prova para desenvolvimento de novas tecnologias que envolvem a experiência do cliente e a eficiência do terminal. A parceria com a plataforma Gyde vai agregar em informação, tanto ao passageiro que voa a lazer, quanto ao corporativo, que busca entretenimento em suas horas vagas. Além disso, a solução ajuda a promover os diferentes destinos atendidos pelo aeroporto, inclusive Belo Horizonte”, afirma.

Robson lembra que a oferta da melhor experiência dentro terminal é uma das missões do BH Airport, que é o primeiro aeroporto reconhecido por seu compromisso com a satisfação do cliente, por meio do programa Airport Customer Experience Accreditation, em 2023. Nesse mesmo ano, o BH Airport se destacou ao atingir o mais alto nível de excelência na prestação de serviços entre os aeroportos sob concessão, segundo medição realizada anualmente pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O fundador da Gyde, Adrian Elkuch, também reforça o potencial da nova solução. “Em um cenário de excesso de informações, a Gyde oferece aos viajantes uma maneira fácil de acessar eventos e promoções locais no destino. Esta ferramenta inovadora enriquece a experiência dos passageiros criando um canal exclusivo entre eles, os aeroportos e seus concessionários”, afirma.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 60 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.









