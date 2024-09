BH Airport amplia mix comercial e fecha 2º quadrimestre de 2024 com 11 estabelecimentos inaugurados Mix comercial chega a 109 estabelecimentos, entre varejo, alimentação e salas VIPs Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2024 - 16h15 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h15 ) ‌



BH Airport: novas lojas

Passar pelo BH Airport não é mais uma questão de embarque e desembarque. O terminal mineiro se transforma, cada vez mais, em um destino por si só, com um mix comercial que não para de crescer, chegando a 109 estabelecimentos nesse segundo quadrimestre de 2024. Só este ano foram 11 inaugurações, sendo 9 lojas de varejo e alimentação e duas salas VIPs, além de duas lojas que passaram por retrofit.

O gestor de Varejo e Hospitalidade do BH Airport, Lucas Malachias, comemora a expansão da oferta comercial e lembra que a chegada de novos estabelecimentos movimenta a economia local, gerando renda e empregos, além de ampliar a experiência dos passageiros. “Quem passa pelo BH Airport percebe que o terminal está cada vez mais vibrante, com um mix comercial diversificado e em constante expansão. Isso é resultado do nosso compromisso em oferecer aos passageiros uma experiência completa, com opções que atendem a diferentes necessidades e gostos, ao mesmo tempo em que contribuímos para o desenvolvimento econômico da região”, afirma.

Na área de alimentação, as sobremesas e o café são os protagonistas desse segundo quadrimestre. O terminal ganhou diferentes estabelecimentos focados nos quitutes doces e no cafezinho, que são sempre uma boa pedida após refeição ou apenas para desfrutar um bom momento, enquanto se aguarda um voo. A inauguração mais recente é o Sô Brownie, marca que nasceu em Lavras, no Sul de Minas, e oferece os mais diferenciados sabores de brownies, além de cookies, copos de sobremesas decoradas, sorvete e café. O quiosque fica na área pública, próximo ao check-in 1 e funciona das 9h às 21h.

Outra novidade são as lojas da American Day, uma rede mineira especializada em donuts e cookies americanos, e da Fran’s Café, que além de servir variados tipos de cafés, oferece opções de quitutes. Ambas ficam localizadas na área pública, próxima ao balcão de informações, e funcionam das 6h às 22h. O mix do varejo também foi recentemente ampliado com a inauguração de um quiosque da marca Bendizê, que oferece produtos inspirados na cultura mineira, e fica na área pública, próximo ao check-in 2.

A experiência dos passageiros também ficou mais completa no último mês com a inauguração da quarta sala VIP do BH Airport: a Advantage VIP Lounge, que é a primeira do terminal com fast track, que permite acesso rápido e facilitado à área de embarque. A sala tem cerca de 1.000 metros quadrados e diversas áreas pensadas no conforto e entretenimento dos viajantes: estações para trabalho, áreas de descanso, alimentação, diversão infantil, além de banheiros equipados com chuveiros. O novo espaço conta com duas entradas: uma pela área pública, no 2º pavimento do terminal, ao lado do terraço panorâmico, e outra pela área de embarque, próxima ao portão 2.