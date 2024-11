BH Airport apresenta evoluções e investimentos em infraestrutura em seminário da Fiemg O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, apresentou o case do terminal internacional mineiro em painel sobre concessões em Minas Gerais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/11/2024 - 18h17 (Atualizado em 05/11/2024 - 18h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto já recebeu mais de R$ 1 bilhão de investimento em infraestrutura na última década BH Airport/Divulgação

Os avanços de infraestrutura do BH Airport foi um dos temas abordados, durante o 1º Seminário de Investimentos e Oportunidades de Infraestrutura em Minas Gerais, realizado no último dia 29 de outubro, no Teatro Sesiminas, em Belo Horizonte. Iniciativa do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o evento tem o objetivo de proporcionar a troca de conhecimento entre o setor público e privado, promovendo o desenvolvimento de parcerias.

A apresentação do case do terminal internacional mineiro foi conduzida pelo CEO do BH Airport, Daniel Miranda, durante o painel “Concessões em Minas Gerais”, que discutiu os avanços e desafios das concessões no estado, o papel do setor privado no desenvolvimento da infraestrutura e as melhores práticas para garantir a eficiência, inovação e sustentabilidade nas concessões públicas.

Daniel evidenciou o antes e depois do terminal, desde concessão há 10 anos, e mostrou a evolução do BH Airport, que já recebeu mais de R$ 1 bilhão de investimento em sua infraestrutura na última década, sendo uma das mais importantes a construção de um novo terminal de passageiros, que ampliou a capacidade do aeroporto de 10 milhões para 32 milhões de pessoas por ano, elevando a qualidade do atendimento aos passageiros.

Outro marco destacado pelo CEO foi a extensão e homologação da Pista de Pouso e Decolagem, que tem 3.600 metros e é uma das maiores de aeroportos no Brasil. Entre outros destaques de obras realizados no terminal na última década estão um sistema de captação de águas pluviais e utilização de águas cinzas; a construção de 17 pontes de embarque; e a ampliação de áreas de pátios de circulação e parada de aeronaves, trazendo maior eficiência para as operações.

‌



“Foi uma alegria participar desse primeiro seminário que aborda um tema tão importante para o nosso país, que é a infraestrutura. No setor de aviação, o BH Airport continuará trabalhando com pioneirismo e sustentabilidade para oferecer a melhor experiência aeroportuária aos clientes”, destaca.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.