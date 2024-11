BH Airport apresenta práticas de sustentabilidade em evento nacional de aeroportos Avanços foram compartilhados pelo CEO do BH Airport, Daniel Miranda, durante a 4ª edição do Airport National Meeting Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/11/2024 - 18h05 (Atualizado em 07/11/2024 - 18h05 ) twitter

Evento foi promovido pela ABR Aeroportos do Brasil Fotos: Divulgação BH Airport

Líderes e especialistas do setor aeroportuário de todo o Brasil se reuniram em Brasília, na última terça-feira (5/11), para a 4ª edição do Airport National Meeting, evento promovido pela ABR Aeroportos do Brasil com o tema “Aeroportos e futuro sustentável: da visão para a ação”.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, participou do painel com o tema “Agenda ESG e Políticas Públicas: Como a regulação e as políticas setoriais podem incentivar medidas sustentáveis”. Durante sua apresentação, ele falou sobre os compromissos e avanços do terminal internacional mineiro na política de ESG e sobre o papel do poder público no apoio e parceria de projetos de inovação e sustentabilidade.

“O encontro da ABR é uma excelente oportunidade para a troca de conhecimentos e experiências entre líderes do setor. Este ano, com um tema especialmente relevante para o BH Airport, reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade e com a construção de um futuro mais responsável e consciente. Estamos engajados na redução das emissões de carbono e na adoção de práticas que promovem uma operação mais sustentável e limpa. Compartilhar nossos avanços nessa área é motivo de grande satisfação, pois acreditamos que cada passo dado contribui para um setor aeroportuário mais sustentável e para o bem-estar das próximas gerações.”, disse Daniel.

Alguns destaques compartilhados pela concessionária na apresentação foram a utilização de energia elétrica de fonte 100% renovável, o marco de 2,5 mil toneladas de resíduos destinados ao Programa de Coleta Seletiva e o reconhecimento como o aeroporto mais sustentável do Brasil pela segunda vez consecutiva em premiação da Anac.

