BH Airport avança em nível de certificação de experiência do cliente O terminal alcançou o nível 2 da acreditação ACI, integrando a lista de 9 aeroportos na América Latina com essa classificação Luiz Fara Monteiro 20/08/2024 - 15h34



Confins_MG, 06 de Julho de 2015 BH Airport - Banco de Imagens LEO DRUMOND / NITRO LEO DRUMOND / NITRO

O BH Airport acaba de receber, pela segunda vez consecutiva, reconhecimento por seu compromisso com a satisfação do cliente, sendo classificado no nível 2 no programa Airport Customer Experience Accreditation. A iniciativa faz parte do Airport Service Quality (ASQ) de Airports Council International (ACI) Word e contribui para que os aeroportos evoluam em suas práticas de experiência dos viajantes, classificando os terminais em níveis de 1 a 5.

O terminal mineiro já era o único do Brasil a ser reconhecido por sua estratégia de experiência do cliente, tendo alcançado, em 2023, o nível 1. Agora, o BH Airport atendeu a todos os requisitos para ser certificado no nível 2, o que significa que “o aeroporto está promovendo uma estratégia clara de experiência do cliente”, além de ter uma estrutura para “entendimento das expectativas, satisfação, comentários e reclamações dos clientes”. Ao todo, 46 aeroportos no mundo possuem o nível 2 da certificação, sendo 9 na América Latina e somente o BH Airport no Brasil.

Para receber a certificação, os aeroportos participam de um processo abrangente de análise, que fornece uma visão de 360° do gerenciamento da experiência do cliente no ambiente aeroportuário. O programa leva em consideração oito principais aspectos: compreensão do cliente; estratégia; medição; melhoria operacional; governança; cultura aeroportuária; design de serviços/inovação e colaboração da comunidade aeroportuária.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, comemora o reconhecimento e destaca que ele é fruto de um trabalho coletivo focado na melhoria constante. “Experiência do cliente é estratégico no BH Airport e, por isso, mais do que ter uma área dedicada, também desenvolvemos uma série de ações para que o tema seja absorvido em nossa cultura, em cada detalhe dos nossos processos e em atitudes dos nossos colaboradores e parceiros. Estamos muito felizes com esse novo nível da certificação e vamos trabalhar para implementar melhorias e evoluir constantemente”, afirma.

‌



Além da certificação do Airport Customer Experience Accreditation, o BH Airport recebeu, por cinco anos consecutivos, a maior nota no Fator Q da Anac, que reconhece a qualidade dos serviços prestados em aeroportos sob concessão. O terminal mineiro também foi reconhecido, em 2023, pelo Prêmio Aviação Mais Brasil da Secretaria de Aviação Civil como melhor e mais pontual aeroporto entre os maiores do país.

Sobre o BH Airport

‌



Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.