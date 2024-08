BH Airport celebra 10 anos de concessão com recorde de passageiros e premiações em atendimento e sustentabilidade Na última década, cerca de R$1,3 bilhão foi investido em obras como o novo terminal de passageiros, que ampliou a capacidade para 32 milhões de pessoas por ano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 10h49 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h49 ) ‌



BH Airport celebra 10 anos de concessão Divulgação BH Airport

Quem viaja pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e aproveita a infraestrutura de um dos maiores hubs de conexão do Brasil, talvez não saiba, mas essa experiência aprimorada é resultado de uma gestão que está prestes a completar 10 anos de história. Há uma década, no dia 12 de agosto de 2014, a concessionária BH Airport assumia o comando do terminal mineiro, iniciando uma fase de transformação e crescimento, consolidando o aeroporto como um exemplo de excelência em serviços aeroportuários e sustentabilidade

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, celebra o marco dos 10 anos, lembrando que a primeira década de gestão da concessionária foi também uma das mais desafiadoras do setor aeroportuário passando pela maior recessão registrada no país, em 2016, e uma das maiores crises sanitárias da história, em 2020. Mas, ainda assim, o terminal mineiro superou o cenário negativo, ampliando sua capacidade de operação e mantendo altos padrões de qualidade e eficiência. Prova disso é o volume de movimentação do primeiro semestre de 2024: cerca de 5,6 milhões de passageiros circularam pelo terminal, o melhor resultado do período nos 40 anos de história do aeroporto.

“A primeira década de concessão foi marcada por desafios, mas as conquistas e evoluções se destacam ainda mais. Estamos entre os 20 melhores aeroportos do mundo em 2024, segundo o AirHelp Score 2024, e somos o melhor e mais pontual aeroporto do Brasil, entre os maiores, segundo a Secretaria de Aviação Civil. Além disso, estamos atentos ao nosso legado, sendo reconhecidos como o aeroporto mais sustentável do Brasil pela Anac, além de sermos o primeiro aeroporto carbono neutro do país. Muito mais que títulos, esses reconhecimentos apontam o caminho que vamos continuar trilhando na próxima década: uma jornada de amplo desenvolvimento, compromisso social e ambiental e pioneirismo no setor aeroportuário”, afirma.

A última década também foi de expansão de infraestrutura. Desde 2014, cerca de R$ 1,3 bilhão foram investidos em obras de melhorias, sendo uma das mais importantes a construção de um novo terminal de passageiros, que ampliou a capacidade do aeroporto de 10 milhões para 32 milhões de pessoas por ano, elevando a qualidade do atendimento aos passageiros.

Outro marco foi a extensão e homologação da Pista de Pouso e Decolagem, que tem 3.600 metros e é uma das maiores de aeroportos no Brasil. Entre outros destaques de obras realizados no terminal na última década estão um sistema de captação de águas pluviais e utilização de águas cinzas; a construção de 17 pontes de embarque; e a ampliação de áreas de pátios de circulação e parada de aeronaves, trazendo maior eficiência para as operações.

Além disso, o terminal de passageiros 1 também passou por reformas, incluindo a modernização das áreas de segurança e embarque. O objetivo era proporcionar uma experiência mais confortável e conveniente aos passageiros, alinhando o aeroporto às melhores práticas internacionais em termos de infraestrutura e serviços.

Essas melhorias possibilitaram a ampliação do mix comercial do terminal, que inaugurou 80 novas lojas nos últimos 10 anos. Hoje são mais de 100, entre estabelecimentos de varejo e alimentação, além de serviços à população, como Correios e posto UAI para emissão de documentos.

Na última década, o BH Airport também se consolidou como o único aeroporto a oferecer operações multimodais para carga, transportando cerca de 260 mil toneladas de produtos, entre 2014 e 2024.

O 2° maior em destinos domésticos

O crescimento da conectividade é outro importante marco dessa primeira década da gestão da BH Airport. Desde que assumiu em 2014, a concessionária inaugurou 28 novos destinos no terminal, consolidando o aeroporto como o 2° maior no Brasil em destinos domésticos. Hoje, são mais de 70 destinos, sendo 7 internacionais.

Este ano, o BH Airport anunciou duas novas companhias aéreas operando no terminal: a Sky, que faz a rota BH – Santiago, um destino cada vez mais procurado pelos mineiros, e a Voepass, que tem voos para Porto Seguro e Ribeirão Preto. Outra novidade recente é a ampliação da frequência da rota BH – Curaçao, operada pela Azul Linhas Aéreas e que ganhou o dobro de voos. O BH Airport é o único aeroporto no Brasil com um voo direto para a ilha caribenha.

Aeroporto em números

Mais de 102 milhões de passageiros circularam pelo terminal mineiro nos últimos 10 anos, o que equivale a mais de 40 vezes a população de BH

Quase 1 milhão de pousos e decolagens ocorreram na pista do BH Airport, na última década

Capacidade para operar 32 milhões de passageiros por ano;

26 pontes de embarque, sendo três exclusivas para operações internacionais;

9 esteiras para devolução de bagagens;

17 canais de inspeção de passageiros;

27 elevadores e 14 escadas rolantes;

4.625 vagas de estacionamento;

44 posições para aeronaves;

40% dos passageiros utilizam o aeroporto para conexão a outros destinos;

40 mil toneladas/ano de capacidade atual de carga;