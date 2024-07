BH Airport dá boas-vindas à Voepass e inaugura rotas para Porto Seguro e Ribeirão Preto

‌



BH Airport: boas-vindas à Voepass e inaugura rotas para Porto Seguro e Ribeirão Preto Divulgação BH Airport

O BH Airport acaba de receber uma nova companhia aérea: a Voepass Linhas Aéreas, que inaugura, neste mês de julho, duas rotas no terminal mineiro: BH – Porto Seguro e BH – Ribeirão Preto. O primeiro voo da companhia para o interior de São Paulo aconteceu ontem (7/7), às 18h50, e contou com uma cerimônia de inauguração com corte de fita e distribuição de brindes aos primeiros passageiros. Já o voo inaugural para a Bahia aconteceu no último sábado (6/7), às 7h, e foi marcado por um evento de celebração.

Rodrigo Côrtes, COO do BH Airport, destacou a relevância dessas novas conexões. “Estamos muito felizes em receber mais uma companhia aérea em nosso terminal. O BH Airport é um hub estratégico para o Brasil e estamos sempre em busca de novas opções de cias aéreas, voos e destinos. Esse é um trajeto importante para os viajantes corporativos, mas também uma grande oportunidade de conexão para quem está no interior de São Paulo e quer viajar para outros destinos pelo BH Airport”, afirmou Côrtes.

Voepass Linhas Aéreas inaugura duas rotas no terminal mineiro Divulgação BH Airport

Já a rota para Porto Seguro (BA) conta com dois voos aos sábados e dois voos aos domingos. “Esse é um dos destinos mais queridos pelos mineiros no Nordeste e é uma alegria trazer mais essa opção de voo. Temos certeza de que a operação da Voepass vai agregar muito à experiência dos nossos passageiros, que, a cada dia, ganham mais opções de conexões no nosso terminal”, afirma.

O CEO da Voepass Linhas Aéreas, Eduardo Busch, também comenta o início das operações no terminal mineiro. “Estamos sempre estudando novas possibilidades de ampliar nossas rotas regionais e Belo Horizonte, através do BH Airport, em Confins, era um destino bastante desejado. Com sua chegada conseguimos ainda expandir a nossa malha com voos para Porto Seguro abrindo novas possibilidades para o estado de Minas Gerais”, comenta.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

