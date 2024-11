BH Airport deve receber cerca de 1,1 milhão de passageiros em novembro Movimentação será 27% maior que o mesmo mês em 2023 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h29 ) twitter

Feriado da Proclamação da República contribui para a alta na demanda BH Airport/Divulgação

Cerca de 1,1 milhão de pessoas devem passar pelo BH Airport durante o mês de novembro, movimento que representa um crescimento de 27% em relação ao mesmo mês em 2023. Serão cerca de 9700 pousos e decolagens no mês, 24% a mais do que o registrado em novembro do ano passado.

Entre os períodos que devem contribuir para essa movimentação está o feriado da Proclamação da República (15/11), além do feriado da Consciência Negra (20/11), que antes fazia parte do calendário só de algumas cidades e agora foi instituído como feriado nacional.

No período de 14 a 21 de novembro, que inclui o feriado da Proclamação da República, a estimativa é que o terminal receba cerca de 275 mil passageiros, sendo o dia mais movimentado a quinta-feira, 14 de novembro, quando são esperadas cerca de 40 mil pessoas.

O movimento do período representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo feriado, no ano passado. Para atender a maior demanda, o BH Airport terá 481 voos extras. Entre os destinos mais procurados estão Florianópolis, Porto Seguro, Fortaleza e Aracaju.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, lembra que os feriados e aproximação do fim do ano contribuem para o aumento da movimentação e destaca que o terminal está preparado para a alta na demanda. “Trabalhamos para que a experiência no nosso terminal seja a melhor possível todos os dias e, às vésperas de feriados e do fim do ano, fortalecemos nossa operação para receber a todos com eficiência e qualidade”, afirma.

Em novembro, os passageiros também encontram uma novidade nos destinos oferecidos pelo terminal. No dia 11 será inaugurada a rota BH – Divinópolis, que será operada pela companhia Azul Linhas Aéreas, em aeronaves ATR, com capacidade para 70 clientes. A nova rota contará com dois voos diários.

“Estamos muito animados com essa nova rota, que chega para completar nossa oferta em Minas Gerais, com 14 destinos ao todo. Divinópolis tem uma localização estratégica, por conta da ligação com várias partes do estado e outras regiões do Brasil, além de ser um polo econômico importante para o estado. Essa é mais uma rota que atraímos, reforçando nosso compromisso em valorizar nosso estado e contribuir para o seu desenvolvimento”, afirma Rodrigo.

