BH Airport é reconhecido como Destaque ESG no prêmio O Equilibrista Premiação reconhece executivos de finanças e, por meio do IBEF-VERDE, homenageia a empresa que se destacou com iniciativas de ESG Luiz Fara Monteiro 06/12/2024 - 11h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 11h49 )

Prêmio reconhece anualmente os destaques entre os executivos de finanças em MG Divulgação BH Airport

O BH Airport recebeu o prêmio “O Equilibrista”, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-MG). O terminal internacional mineiro foi reconhecido como empresa Destaque ESG 2024 por seu projeto 400HZ + PCA, que substitui o uso de combustíveis fósseis por energia elétrica de fonte renovável durante as atividades de apoio a aeronaves em solo. A cerimônia de premiação aconteceu nesta quinta-feira (5/12), em Belo Horizonte, e o prêmio foi recebido pelo CEO do BH Airport, Daniel Miranda.

Essa é a 39º edição do prêmio, que reconhece anualmente os destaques entre os executivos de finanças em Minas Gerais. Além disso, por meio do seu projeto IBEF-VERDE, a instituição elege a empresa com iniciativas de destaque na área de ESG. O projeto do BH Airport foi escolhido por uma banca avaliadora por sua relevância e impacto, assim como pelo seu alinhamento aos propósitos do aeroporto, que é hoje o único carbono neutro do Brasil e considerado pela Anac, por dois anos consecutivos, como o aeroporto mais sustentável do Brasil.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, celebrou a premiação e destacou o 400HZ + PCA como um exemplo de convergência entre sustentabilidade e eficiência operacional. “Esse projeto representa um marco na transição de querosene e diesel para eletricidade no abastecimento das aeronaves estacionadas em nosso aeroporto. Além de reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa, ele promove eficiência financeira, com uma redução de custos de até 40% para as companhias aéreas. É uma honra receber o reconhecimento da IBEF-MG por essa iniciativa, que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e mostra como o ESG pode ser um motor de inovação e progresso, não apenas ambiental, mas também econômico.”, afirma.

