BH Airport está entre os 20 melhores aeroportos do mundo Terminal mineiro ocupa a 19ª posição no ranking internacional AirHelp Score 2024, que considerou dados de 239 aeroportos em 64 países

BH Airport: entre os 20 melhores aeroportos do mundo em 2024 Divulgação BH Airport

O BH Airport está entre os 20 melhores aeroportos do mundo em 2024, segundo o ranking internacional AirHelp Score 2024. Os dados são referentes a análise realizada entre 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024 e levaram em consideração a avaliação de 17,5 mil usuários de 239 aeroportos de 64 países. Numa escala de 0 a 10, o terminal mineiro recebeu nota 8,13, o que o colocou na 19ª posição geral e na 4ª entre os aeroportos brasileiros com melhores avaliações no ranking.

Na análise do AirHelp Score, três categorias são avaliadas. O BH Airport recebeu nota 8,1 em pontualidade dos voos; 8,2 em qualidade das lojas e restaurantes; e 8,3 em opinião dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos, o que considera a equipe do aeroporto, o tempo de espera, a acessibilidade e a limpeza do terminal.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, celebra o destaque no ranking nacional. “A experiência do cliente é um tema estratégico para nós no BH Airport: temos a hospitalidade como valor e investimos em diversas frentes para aperfeiçoar a jornada dos nossos passageiros. E temos sido reconhecidos por isso: além dessa posição privilegiada no ranking da AirHelp, também recebemos, este ano, o prêmio da Secretaria de Aviação Civil como o melhor e mais pontual aeroporto do Brasil, entre os maiores. Nosso compromisso é continuar trabalhando para receber, cada vez melhor, todos os que circulam no nosso terminal”, afirma.

O CEO lembra, ainda, que BH Airport também é o primeiro aeroporto reconhecido por seu compromisso com a satisfação do cliente, por meio do programa Airport Customer Experience Accreditation, em 2023. Nesse mesmo ano, o BH Airport se destacou ao atingir o mais alto nível de excelência na prestação de serviços entre os aeroportos sob concessão, segundo medição realizada anualmente pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 40 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

