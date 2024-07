BH Airport ganha lounge exclusivo para transmissão dos Jogos Olímpicos Espaço construído pela Corona Cero em parceria com os Supermercados BH terá brindes e cerveja liberada a cada medalha brasileira Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/07/2024 - 10h50 (Atualizado em 28/07/2024 - 10h50 ) ‌



BH Airport: lounge exclusivo para transmissão dos Jogos Olímpicos Divulgação BH Airport

Quem passa pelo BH Airport entre os dias 26 de julho e 11 de agosto tem a oportunidade de acompanhar os jogos das Olimpíadas 2024 em um lounge exclusivo, localizado no embarque doméstico, próximo ao portão 28. Construído pela Corona Cero, que é patrocinadora dos Jogos Olímpicos, em parceria com os Supermercados BH, o espaço tem capacidade para 50 pessoas e funcionará das 6h às 23h, oferecendo aos passageiros uma experiência única de imersão no evento esportivo, enquanto aguardam os seus voos.

No lounge, os passageiros poderão assistir em um telão a todos os jogos olímpicos e participar de um Quiz Olímpico, com distribuição de brindes, e da “Rodada de Ouro”, que vai oferecer cerveja liberada a cada medalha conquistada pelo Brasil. O espaço ainda contará com um bar temático e uma loja com produtos oficiais da marca.

O gestor de Varejo e Hospitalidade do BH Airport, Lucas Malachias, lembra que o espaço é uma oportunidade para quem está em trânsito, mas não quer deixar de torcer pelo Brasil. “A experiência de assistir aos jogos e torcer junto é emocionante e é uma alegria oferecer essa oportunidade aos nossos passageiros. Temos certeza de que esse espaço vai trazer bons momentos e memórias significativas para quem passar por ele”, afirma.

A head de Corona no Brasil, Gabriela Gallo, destaca que a ação tem o objetivo de trazer a energia dos Jogos Olímpicos para o dia a dia dos passageiros. “Corona Cero convida as pessoas a deixarem de lado as telas dos celulares por alguns momentos para se concentrarem no telão com imagens das Olimpíadas diretamente de Paris. Ao criar um espaço exclusivo para os torcedores, a marca busca transformar o aeroporto em um ponto de encontro e celebração, integrando o espírito olímpico ao cotidiano dos viajantes, promovendo momentos de ouro com moderação”, afirma.

