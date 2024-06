BH Airport inaugura rota para Santiago pela SKY, a primeira companhia ultra low cost a operar no terminal mineiro Voos sairão de Belo Horizonte para a capital chilena às terças, quintas e sábados, com a expectativa de transportar mais de 5.000 pessoas por mês

Alto contraste

A+

A-

BH Airport: rota para Santiago pela SKY (Divulgação BH Airport)

Quem viaja para Santiago, no Chile, a partir de Belo Horizonte ganha uma nova experiência de voo por meio da companhia SKY, que acaba de iniciar sua operação no BH Airport e é a primeira ultra low cost a oferecer voos no terminal mineiro. O primeiro voo aconteceu no dia 15 de junho e o evento de inauguração ocorreu nesta terça-feira (18/6) e contou com a cerimônia de corte de fita, além de degustação de comida brasileira e chilena pelos primeiros passageiros.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes deu as boas-vindas à SKY e falou sobre o potencial da nova rota. “Para O BH Airport é uma alegria receber a SKY, que é a primeira companhia aérea ultra low cost a operar no nosso terminal. Sem dúvidas, é uma grande oportunidade para os nossos passageiros, que vão vivenciar uma nova forma de voar nesse modelo que oferece uma experiência personalizada e preços convidativos. Com essa rota, os mineiros chegam a Santiago, mas também a outros destinos na América do Sul, no Caribe e nos Estados Unidos, por meio do hub da SKY no Chile. Por meio dessa rota, também trazemos mais turistas para se encantar com a cultura de Minas Gerais, fomentando o desenvolvimento econômico local”, afirma.

O gerente de estratégia de rede e alianças da SKY, Julio Solar, também comemora a chegada a Belo Horizonte. “A inauguração desta nova rota faz parte da consolidação do nosso plano de expansão no Brasil, atendendo a uma demanda crescente de turistas do país que desejam visitar o Chile, especialmente na temporada de neve. O Brasil é um mercado estratégico para nós, por isso esperamos continuar conectando os brasileiros com mais frequências e destinos na América”, comentou.

A rota direta operará durante a temporada de inverno e contará com três frequências semanais às terças, quintas e sábados, com a expectativa de transportar mais de 5.000 pessoas por mês. As passagens estão disponíveis para vendas no site da companhia e agências de viagem.

Publicidade

Cresce movimentação de passageiros

O gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido lembra que novas rotas como a da SKY também contribuem para o crescimento de movimentação no terminal. Em junho, a expectativa é que quase 970 mil passageiros circulem pelo BH Airport, um crescimento de 18% em relação ao mesmo período no ano passado. Em relação à movimentação de aeronaves, o crescimento é de 11% nessa mesma base de comparação.

Publicidade

“Além dos passageiros que embarcam com a SKY para o Chile, também teremos voos extras para Manaus para atender a demanda do Festival de Parintins, e operações adicionais para atender a demanda de turistas em destinos como Florianópolis, Belém e Salvador. O crescimento de movimentação também reflete a recuperação do setor no pós-pandemia”, afirma.

Novas rotas à venda

Publicidade

Para os mineiros que gostam de programar sua viagem com antecedência, o BH Airport inaugurou novas rotas domésticas, como a de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Os voos serão operados a partir do dia 8 de julho pela Azul com quatro opções diárias, iniciando às 06h25 e encerrando às 19h30.

Em outubro outras três rotas da Azul entram em operação, sendo uma delas para Rio Branco, único voo direto para o Acre no Sudeste que ligará Belo Horizonte a Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Nesse mesmo mês a companhia começa a operar as rotas: BH – Ribeirão Preto e BH – São José do Rio Preto, com dois voos diários cada.

Em novembro os mineiros também poderão voar direto para Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A rota também será operada pela Azul, em aeronaves com capacidade para 70 clientes e dois voos diários.

Destinos atendidos

O BH Airport é o terceiro aeroporto do país em oferta de destinos, conectando Minas Gerais a 70 lugares no Brasil e no mundo. Confira as operações ativas em junho:

Voos regionais: Araxá; Governador Valadares; Ipatinga; Juiz de Fora; Manhuaçu; Montes Claros; Paracatu; Patos de Minas; Salinas; Teófilo Otoni; Uberaba; Uberlândia e Varginha.

Voos nacionais: Aracaju (SE); Barreiras; Belém (PA); Brasília (DF); Cabo Frio (RJ); Caldas Novas (GO); Campina Grande (PB); Campinas (SP); Cuiabá (MT); Curitiba (PR); Florianópolis (SC); Fortaleza (CE); Foz do Iguaçu (PR); Goiânia (GO); Guanambi (BA); Guarulhos (SP); Ilha de Comandatuba (BA); Ilhéus (BA); Imperatriz (MA); Jericoacoara (CE); João Pessoa (PB); Lençóis (BA); Linhares (ES); Maceió (AL); Manaus (AM); Marabá (PA); Natal (RN); Palmas (TO); Parauapebas (PA); Parnaíba (PI); Porto Seguro (BA); Porto Velho (RO); Recife (PE); Rio de Janeiro - GIG (RJ); Rio de Janeiro - SDU (RJ); Salvador (BA); São Luís (MA); São Paulo - CGH (SP); Teresina (PI); Vitória (ES) e Vitória da Conquista (BA).

Voos internacionais: Bogotá (Colômbia); Cidade do Panamá (Panamá); Fort Lauderdale (EUA); Lisboa (Portugal); Orlando (EUA); Santiago (Chile) e Willemstad (Curaçao).









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.