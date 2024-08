BH Airport inaugura sala vip com fasttrack, que dá acesso exclusivo à área de embarque Com 1000 metros quadrados, a sala é a maior da Advantage VIP Lounge em aeroportos no Brasil e uma das primeiras no país com acesso exclusivo ao embarque Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/08/2024 - 17h29 (Atualizado em 02/08/2024 - 17h29 ) ‌



BH Airport inaugura sala vip Divulgação BH Airport

A experiência dos passageiros no BH Airport está ainda mais completa com a inauguração da Advantage VIP Lounge, a maior sala VIP do terminal mineiro e a primeira com fasttrack. O novo espaço, aberto ao público em 2 de agosto, conta com duas entradas: uma pela área pública, no 2º pavimento do terminal, ao lado do terraço panorâmico, com acesso exclusivo e mais rápido para clientes Advantage, e outra pela área de embarque, próxima ao portão 2. São quase 1000 metros quadrados, que incluem um canal próprio de inspeção e espaços que vão agradar diferentes perfis de públicos, trazendo conforto e entretenimento para quem aguarda um voo.

A sala também é a maior da Advantage em aeroportos no Brasil e uma das primeiras no país com acesso exclusivo ao embarque. Com capacidade para receber até 236 clientes simultaneamente, 24h por dia, o espaço conta com estações para trabalho com Wi-Fi de alta velocidade, áreas de descanso, alimentação, diversão infantil, além de banheiros equipados com chuveiros.

A decoração do espaço também é convidativa com uma vista panorâmica para a pista de pousos e decolagens e um conceito arquitetônico inspirado em Minas Gerais, que inclui uma réplica da fachada da Igreja da Pampulha. Além disso, o espaço é equipado com dispositivos tecnológicos e sustentáveis, incluindo iluminação LED inteligente, conectividade Wi-Fi estável, carregadores integrados, painéis digitais para informações, controle de temperatura automatizado e sistemas de som ambiente.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, comemora a inauguração do novo espaço. “Estamos sempre em busca de novas formas de tornar a experiência do passageiro mais agradável, seja com melhorias em infraestrutura, serviços ou ampliação do mix comercial. As salas vips são uma proposta de experiência mais exclusiva e que leva conforto e conveniência a quem precisa aguardar um voo. Essa é a quarta sala vip do BH Airport e, sem dúvidas, ela proporcionará uma experiência diferenciada”, afirma,

A CEO da Advantage VIP Lounge, Rute Scheliga, destaca a satisfação da marca de chegar ao BH Airport. “Nossa expectativa é que essa nova sala VIP eleve a experiência dos passageiros que embarcam e desembarcam em Belo Horizonte. Estamos muito animados em proporcionar aos clientes uma estadia ainda mais agradável e relaxante no aeroporto,” destaca.

Acesso

O acesso à sala VIP seguirá o modelo de parcerias com os programas Lounge Key e Priority Pass, além de opções de pagamento avulso para estadas de até três horas. O espaço também contará com a área VIP Plus, com atendimento diferenciado e uma seleção especial de comidas e bebidas.