BH Airport inaugura voo para Ribeirão Preto e aumenta conectividade BH – São Paulo Rota operada pela Azul Linhas Aéreas foi inaugurada nesta quarta-feira (7/8) e contou com cerimônia de corte de fita e brindes para primeiros passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/08/2024 - 20h38 (Atualizado em 07/08/2024 - 20h38 ) ‌



BH Airport: nova rota Divulgação BH Airport

Acaba de ser inaugurada nesta quarta-feira (7/8), no BH Airport, uma nova rota que liga a capital mineira a um dos maiores polos econômicos do interior do Brasil: BH – Ribeirão Preto. Operada pela Azul Linhas Aéreas, a rota terá dois voos diários, realizados com aeronaves ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros. Para celebrar os novos voos, o BH Airport realizou uma cerimônia com corte de fita e distribuiu brindes para os primeiros passageiros.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, fala da importância dessa rota, que aumenta a conectividade entre Belo Horizonte e São Paulo, um trajeto muito procurado pelos viajantes corporativos. “Ribeirão Preto é um polo econômico importante no interior do país e essa conexão vai contribuir para o desenvolvimento de ambas as regiões interligadas. Além disso, com esse trajeto, o BH Airport passa a ser mais uma opção para os paulistas que procuram uma conexão com outros destinos no Brasil e no mundo”, afirma.

Aumento da conectividade

Essa é a terceira rota inaugurada esta semana no BH Airport. Na última segunda-feira (5/8), o terminal mineiro também realizou os voos inaugurais para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e para Manaus, a capital amazonense. Ambas operadas pela Azul Linhas Aéreas.

Côrtes lembra que já são mais de 70 destinos atendidos pelo BH Airport, o que atrai um número cada vez maior de passageiros para o terminal. Só no primeiro semestre deste ano, o aeroporto internacional de Belo Horizonte recebeu 5,6 milhões de pessoas, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período em 2023. A expectativa é que até o fim deste ano cerca de 11,3 milhões de passageiros circulem pelo terminal mineiro.